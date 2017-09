Bas Eenhoorn tijdelijk burgemeester van Amstelveen

Amstelveen – In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Amstelveen heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, besloten drs. H.B. (Bas) Eenhoorn met ingang van 1 oktober 2017 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Amstelveen.

Door het vertrek van mevrouw Mirjam van ’t Veld per 1 oktober is er een burgemeesters-vacature in Amstelveen ontstaan. Het is beleid om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren.

De heer Eenhoorn wordt voor een langere periode als waarnemend burgemeester benoemd in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, zodat de nieuw verkozen gemeenteraad de profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester kan vast stellen.

De heer Eenhoorn zal gedurende zijn waarneming aandacht besteden aan de bestuurscultuur ten behoeve van het inwerkprogramma van de in maart 2018 nieuw gekozen gemeenteraad, het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders en de nieuwe burgemeester.

De heer Eenhoorn is op dit moment onder meer Nationaal Commissaris Digitale Overheid en voorzitter van het Regie College Waddengebied. Gedurende zijn bestuurlijke loopbaan is hij burgemeester geweest van de gemeenten Voorburg (1983-1996) en Schiermonnikoog (1976-1983) en waarnemend burgemeester van de gemeenten Vlaardingen (2014), Alphen aan den Rijn (2010 – 2013), Kaag en Braassem (2009-2010) en Lansingerland (2007). De heer Eenhoorn is 71 jaar en lid van de VVD.

Foto: De heer Eenhoorn (geheel rechts) heeft in Aalsmeer de bestuursstructuur onderzocht in de periode van ruzies in de gemeenteraad en het eigen ontslag van burgemeester Jobke Vonk.