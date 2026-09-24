Sierteelt slaat alarm over voornemen verhoging btw

Regio – De sierteeltsector slaat alarm nu het kabinet vasthoudt aan het voornemen om de btw op bloemen, planten, bomen en bollen te verhogen van 9 naar 21 procent. De maatregel maakt groen duurder, schaadt ondernemers in de hele keten en staat haaks op de ambities voor verduurzaming, vergroening, gezondheid en welzijn. De sector roept coalitie- en oppositiepartijen in de Tweede en Eerste Kamer daarom dringend op de btw-verhoging te schrappen. “Het kabinet wil vergroenen en investeren in een gezonde leefomgeving, maar maakt juist de producten duurder die daaraan bijdragen. Bloemen en planten zijn geen luxe. Ze verbinden mensen, verkoelen onze steden en maken Nederland leefbaarder. Daarom vragen we de politiek: haal deze btw-verhoging van tafel”, aldus Pieter Bootsma, CEO Royal FloraHolland, namens de samenwerkende organisaties in de sierteeltsector.

Economische schade

Recent onderzoek van Decisio (2026) berekent dat de btw-verhoging leidt tot een omzetdaling van 546 tot 627 miljoen euro in de directe sierteeltketen. Daarvan komt 318 tot 391 miljoen euro voor rekening van de detailhandel, terwijl ook de groothandel flink geraakt wordt. Door de doorwerking naar onder meer transport, verpakkingen en zakelijke dienstverlening loopt de totale omzetdaling op tot 674 tot 830 miljoen euro. De totale toegevoegde waarde daalt volgens het onderzoek met 265 tot 326 miljoen euro en de werkgelegenheid met 2.280 tot 2.820 fte. Dit banenverlies zorgt ook voor het mislopen van inkomstenbelasting en hogere uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen. Ook neemt de investeringsruimte voor verduurzaming af en komt de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse sierteelt onder druk te staan.

Niet dezelfde fout

Ervaringen in Spanje laten zien dat een btw-verhoging grote gevolgen kan hebben. Na omzetdalingen en faillissementen onder bloemisten werd daar het verlaagde btw-tarief opnieuw ingevoerd. De sierteeltsector wil voorkomen dat Nederland dezelfde fout maakt. De sierteeltsector roept het kabinet en de coalitie- en oppositiepartijen in de Tweede en Eerste Kamer op de voorgenomen btw-verhoging te schrappen. “De maatregel levert minder op dan begroot, brengt grote economische schade toe en belemmert de vergroening van Nederland”, aldus de samenwerkende organisaties en bedrijven in de sierteeltsector.

Foto: Bloemen en planten klaar voor transport (aangeleverd).