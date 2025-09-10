Een blik op religieus erfgoed De Hoef

De Hoef – De H. Antonius van Paduakerk opent zondag haar deuren tijdens Open Monumentendag. Bezoekers zijn welkom tussen 11.30 en 13.30 uur. Tijdens twee miniconcerten (om 12.00 en 13.00 uur) bespeelt organist Linus Hesselink het bijna 200 jaar oude Wander Beekes-orgel.

De katholieke gemeenschap in De Hoef kent een lange geschiedenis. Al voor 1650 stond er een schuilkerk aan de westzijde van het dorp. In 1782 verhuisde de parochie naar Uithoorn, maar het verlangen naar een eigen kerk bleef bestaan. In 1920 begon de bouw van de huidige kerk, ontworpen door Jac. Etmans. Op 31 maart 1921 werd de eerste mis gevierd.

Gebrandschilderde ramen

Het interieur werd na de Tweede Wereldoorlog verrijkt met gebrandschilderde ramen. Het orgel, afkomstig uit Breukelen, werd in 1949 geplaatst en in 1990-1991 gerestaureerd. Het geldt inmiddels als rijksmonument. In de jaren ’60 onderging de kerk enkele moderniseringen. Restauraties volgden in 1978 (fundering), 2005-2007 (ramen) en 2010 (toren en dakgoten). Dankzij de inzet van vrijwilligers verkeert het gebouw, inclusief pastorie en kerkhof, in uitstekende staat.

De H. Antonius van Paduakerk is een gemeentelijk monument en een tastbare herinnering aan de religieuze en sociale geschiedenis van De Hoef. Open Monumentendag biedt een unieke kans om dit erfgoed van dichtbij te beleven.

Op de foto: Het interieur werd na de Tweede Wereldoorlog verrijkt met gebrandschilderde ramen. Foto: aangeleverd.