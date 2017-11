Dutch Flower Awards uitgereikt

Aalsmeer – Marco van Zijverden, CEO van Dutch Flower Group (DFG), maakte tijdens de RFH Trade Fair in haar stand de winnaars van de Dutch Flower Awards 2017 bekend. Dit jaar stond het thema ‘digitalisering’ centraal bij de toekenning. Het is inmiddels de 16e keer dat DFG met de Dutch Flower Awards haar ketenpartners in de schijnwerpers zet. Deze onderscheidingen werden uitgereikt in de categorieën snijbloemen, planten en buitenlandse kwekers.

De Haas Calla’s (zantedeschia, helleborus) uit De Lier is uitgeroepen tot winnaar in de categorie snijbloemen. In de categorie planten ging de onderscheiding naar Oriental Growers (onder meer bonsai, lucky bamboo en cactus) uit Bleiswijk. Nini Flowers (rozen) gevestigd in Naivasha, Kenia, is uitgeroepen tot winnaar in de categorie buitenlandse leverancier.

Preferred Partner Recognition

Na de uitreiking van de Awards werd logistiek partner De Winter Logistics verrast met de

toekenning van de Preferred Partner Recognition.

Verwachtingen 2017 en komend jaar

In zijn speech gaf Marco van Zijverden aan dat digitalisering, het thema van de Dutch Flower Awards dit jaar, binnen Dutch Flower Group en vele gelederen van de sierteeltsector inmiddels zijn plek vindt. Het initiatief inzake het digitale platform ‘Blueroots’ werd nader toegelicht. Inzake de omzet van DFG sprak Marco de verwachting uit dat de waarde van € 1,5 miljard dit jaar bereikt zal worden, een groei ten opzichte van 2016 van ruim 8%.

Komend jaar zal, naast verdergaande digitalisering, ingezet worden op versteviging van

marktpositie middels intensivering van klantrelaties, samenwerking met kwekers en

toeleveranciers en verdere efficiencyslagen, waarbij technologie een hoofdrol zal spelen.