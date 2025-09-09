Drukbezochte open dag bij hockeyclub Qui Vive

Uithoorn/De Kwakel – Afgelopen weekend trok de open dag van hockeyclub Qui Vive veel bezoekers. Terwijl jeugd- en seniorenteams hun competitie aftrapten, maakten tientallen kinderen en ouders kennis met de club en de hockeysport. Op het terras kregen ouders informatie over trainingen en benodigdheden, terwijl kinderen onder begeleiding van jeugdtrainers al spelenderwijs oefenden op het veld.

De clinic gaf kinderen een leuke eerste ervaring met hockey, afgesloten met limonade en een ijsje. Veel kinderen doen binnenkort mee aan proeflessen (vanaf 6 jaar) of de Stokstaartjes-trainingen (4-6 jaar). Ook volwassenen kunnen bij Qui Vive terecht: op maandagavond traint een gevorderde groep, op donderdagavond beginners (20.15-21.30 uur). Wie de open dag heeft gemist, kan zich alsnog aanmelden via proefles@quivive.nl.

Zondag 21 september starten weer de Stokstaartjes-trainingen voor kinderen van 4 tot 6 jaar. In acht speelse sessies maken zij kennis met hockey. Interesse? Mail naar stokstaartjes@quivive.nl.

Tientallen kinderen en ouders maakten kennis met de club en de hockeysport. Foto: aangeleverd.