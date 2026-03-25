Drukbezochte banenmarkt brengt talenten en bedrijven samen

De Ronde Venen/Uithoorn – Gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn organiseerden een banenmarkt. Dit was dinsdag 17 maart, direct na het beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage. Meer dan 50 bedrijven deden mee. Op één dag maakten zij eerst kennis met vmbo-jongeren om hen warm te maken voor hun beroepskeuze. Daarna gingen zij in gesprek met meer dan 300 werkzoekenden, waarvan sommigen nu misschien al zijn gestart bij een nieuwe werkgever.

Na eerdere succesvolle edities was ook deze banenmarkt drukbezocht. Veel bedrijven zijn op zoek naar personeel. In De Ronde Venen, Uithoorn en de regio eromheen zijn ook veel werkzoekenden, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten willen zorgen voor een betere verbinding tussen beide partijen. Werkzoekenden die bekend zijn bij de gemeenten of het UWV kregen een uitnodiging.

Succesvolle opzet

Volgens Karin Wateler, organisator van beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage, was deze opzet een succes: “Het beroepenfeest is precies zoals de naam al zegt: een feest voor vmbo-leerlingen om kennis te maken met veel verschillende beroeps-beoefenaren. Fantastisch om de nieuwe generatie en bedrijven met elkaar te verbinden en ook dit jaar werkzoekenden een kans te geven. De banenmarkt is een mooie toevoeging aan het beroepenfeest. Een groot dankjewel aan alle bedrijven en professionals die hun vakkennis en enthousiasme hebben gedeeld.”

De diversiteit aan bedrijven was indrukkend: van zorg en schoonmaak tot logistiek, productie, beveiliging, bouw, detailhandel, onderwijs, kinderopvang en werken bij de gemeente. Dankzij de aanwezigheid van jobcoaches en klantmanagers konden kandidaten direct worden begeleid naar passend werk. Voor werkzoekenden was het een kans om een diversiteit aan beroepen te ontdekken en direct werkgevers te spreken. Er werden visitekaartjes uitgewisseld, contactgegevens genoteerd en zelfs al kennismakingsgesprekken gepland.

Op de foto: Gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn organiseerden een banenmarkt. Foto: aangeleverd.