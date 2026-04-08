Drukbezocht paastoernooi Badmintonvereniging Vinkeveen

Vinkeveen – In De Boei vond woensdag 2 april het jaarlijkse paastoernooi van Badmintonvereniging Vinkeveen plaats. De editie van dit jaar kende een opvallende en uitdagende twist: naast de reguliere wedstrijden werd een extra spelelement toegevoegd dat bij veel deelnemers voor hilarische taferelen zorgde. Waar in voorgaande jaren al eens werd geëxperimenteerd met een gedeeltelijk geblindeerd net, stond er ditmaal een volleybalnet opgesteld, aanzienlijk hoger dan een normaal badmintonnet. Bovendien werden per speelhelft vier spelers tegelijkertijd toegelaten. Dat leverde de nodige organisatorische en sportieve uitdagingen op, want iedere speler moest de shuttle geraakt hebben voordat deze naar de overkant geslagen mocht worden. De soms ongecoördineerde chaos die daardoor ontstond, zorgde voor veel plezier bij zowel spelers als publiek.

Reguliere spel

Gelukkig bleven er ook drie banen beschikbaar voor het reguliere spel. Daarbij werden teams en tegenstanders traditiegetrouw samengesteld door het trekken van speelkaarten, een beproefd systeem dat voor een eerlijke en verrassende competitie zorgt.

Opvallend was de grote opkomst. De vereniging mocht meerdere nieuwe spelers en kersverse leden welkom heten, waardoor de tribune dit jaar volledig gevuld was. Dat droeg zichtbaar bij aan de sfeer en gezelligheid in De Boei.

Na afloop verzamelden deelnemers zich rond de stamtafels voor de prijsuitreiking. De fraaie prijzen werden uitgereikt aan de winnaars van de avond: Sigid, Jasper, Ton, Freddy, Bjorn en Pepijn. De dubbele aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Kees en Ronald.

Wie na het paastoernooi enthousiast is geworden om mee te spelen, is van harte welkom. Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur liggen de rackets klaar in De Boei.

Op de foto: De dubbele aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Kees en Ronald. Foto: aangeleverd.