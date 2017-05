Dringend gezocht: Vakantieouders!

Amstelland – Europa Kinderhulp zoekt nog enkele vakantieouders die een vakantiekind ruim twee weken een onbezorgde vakantie willen geven. Het gaat om kinderen die opgroeien in moeilijke en zorgelijke gezinssituaties of tehuizen. Wat is er dan mooier om te kunnen genieten van een korte vakantie in Nederland bij een vakantieouder of gezin? Vakantieouders gevraagd voor kinderen van 8 tot 12 jaar uit Oostenrijk van 17 juli tot en met 4 augustus en uit Berlijn kinderen tussen de 7 en 10 jaar voor een vakantie van 24 juli tot en met 10 augustus.

Naast kinderen uit Oostenrijk en Berlijn komen er ook nog kinderen uit andere landen en steden, waaronder uit Hannover van 17 tot en met 28 juli, uit Nederland van 24 juli tot en met 7 augustus en uit Parijs van 1 tot en met 17 augustus.

Is een vakantiekind welkom?

De kinderen, in leeftijd van 5 tot en met 12 jaar, komen in de eerste plaats naar Nederland om even weg te zijn uit hun thuissituatie. Gewoon meedraaien in een gezin is voldoende. Gewoon thuis in uw eigen achtertuin. Met zo weinig kunt u zoveel betekenen. Deze ervaring is zo bijzonder, dat dragen ze hun hele leven verder mee en is van positief belang. Geen dure uitjes of luxe fratsen maar gewoon een vakantieperiode waarin rust, structuur, aandacht en geborgenheid centraal staat. Durft u de uitdaging aan voor de komende zomervakantie? Alleenstaande, ouders (met of zonder kinderen), opa’s en oma’s kunnen zich aanmelden. Kijk voor meer informatie op: www.europakinderhulp.nl of bel Annette Laan via 0229-262571, Jolanda Langedijk via 072-5039231 of Carola Demmink via 023-8224647.