Drie grannies op Atlantisch avontuur

Vinkeveen – Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude organiseert zondag 8 maart om 15.00 uur een bijzondere gratis toegankelijke lezing met de inspirerende oceaanroeiers Grannies on Waves: Carla, Ineke en Trea. Locatie: WVA-Clubschip De Schuit, Baambrugse Zuwe 143F, Vinkeveen.

Deze stoere dames bereiden zich voor op de beroemde World’s Toughest Row, een roeirace van maar liefst 5.000 km over de Atlantische Oceaan en zullen tijdens deze bijeenkomst hun verhaal en missie delen.

De drie grannies zijn geen onbekenden in de roeiwereld. Als ervaren sloeproeiers besloten ze hun krachten te bundelen voor een groots avontuur: 12 december 2026 vertrekken zij vanaf het Canarische eiland La Gomera richting Antigua.

Ambitie

Hun ambitie reikt verder dan sportieve grenzen. Met hun tocht willen ze aandacht vragen en geld inzamelen voor de Prinses Máxima Foundation, die zich inzet voor kinderen met kanker en hun familie. Het is de persoonlijke missie om te laten zien dat leeftijd geen belemmering is en dat moed en doorzettingsvermogen iedereen kan inspireren.

Tijdens de lezing zullen Carla, Ineke en Trea spreken over de fysieke en mentale uitdagingen van het oceaan-roeien: slaapgebrek, zware golven, het dagelijks verbruik van 5.000 calorieën en leven zonder luxe faciliteiten aan boord. De voorbereidingen op hun race: training, veiligheid, teamdynamiek en hun ondersteuningsteam. Hun drijfveer om te roeien: het verbinden van sport, avontuur en goede doelen. En hoe men kan bijdragen via donaties, sponsoring of deelname aan ondersteunende acties.

Carla, Ineke en Trea bereiden zich voor op de World’s Thoughest Row. Foto: Brenda Bonte.