Dreigende korting Openbaar Vervoer van de baan

Amstelland – Een jaarlijkse korting van €110 miljoen op de financiële middelen voor het Openbaar Vervoer is de komende twee jaar van de baan. Dat betekent dat er geen extra tariefsverhogingen komen en dat het schrappen van veel buslijnen en -haltes van de baan is. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag kwamen deze zomer tot een akkoord. Op Prinsjesdag, 16 september, bleek uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de korting op de Brede Doeluitkering heeft ingetrokken.

Melanie van der Horst, voorzitter Vervoerregio Amsterdam: “Het is fantastisch dat we samen een oplossing hebben gevonden voor 2026 en deels al voor 2027. We hebben hier keihard voor geknokt. Het Openbaar Vervoer blijft hierdoor de komende tijd betaalbaar en betrouwbaar in onze regio’s. Tegelijkertijd zie ik dat we ook voor de toekomst een oplossing moeten vinden. Het OV is zo ontzettend belangrijk voor miljoenen mensen. Het verbindt stad en regio met elkaar en dat mag niet verdwijnen. Dus we blijven alle politieke partijen wijzen op het belang van OV, zodat het een centrale plek krijgt in het regeerakkoord.”

