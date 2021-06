Dorpswandelingen gaan weer van start

Aalsmeer – De Historische Tuin is verheugd dat de dorpswandelingen worden hervat! Zaterdag 26 juni trapt oud burgemeester Joost Hoffscholte het spits af. Hij zal de deelnemers het dorp op een andere manier laten zien en er valt aardig wat over te vertellen! Laat u verrassen door sappige anekdotes en saillante details over Aalsmeer. De start is om 13.00 uur bij de ingang van de Historische Tuin aan het Praamplein.

Deelname kost 5 euro per persoon en een plaats reserveren kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen naar de Historische Tuin: 0297-322562.

Na de wandeling zult u met een andere blik door het prachtige dorp lopen! Na afloop of voor aanvang is (tegen betaling) een bezoek aan de Historische Tuin mogelijk. Het tuinbouwmuseum is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.