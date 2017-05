Dorpswandelingen van start in Aalsmeer

Aalsmeer – In het voorjaar en de zomer wordt in Aalsmeer-Centrum elke laatste zaterdag van de maand een historische dorpswandeling gehouden. Zaterdag 27 mei kunt u om 11.00 uur weer aansluiten. De wandeling duurt ongeveer vijf kwartier. Startpunt is het VVV-agentschap in het Boekhuis, Zijdstraat 12 in het Centrum van Aalsmeer.. Deelname kost 3,50 euro en een plaats reserveren kan via info@beleefaalsmeer.nl of door te bellen naar het Boekhuis, tel. 0297-324454.

De historische dorpswandelingen vinden dit jaar voor het vijfde seizoen plaats. Het initiatief van de VVV Aalsmeer voert deelnemers langs bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien interessant zijn. Tijdens de wandeling wordt hier letterlijk bij stil gestaan en werpen de gidsen vanuit hun eigen deskundigheid een nieuw licht op de lokale geschiedenis.

Op de laatste zaterdag van de maand zijn er veel andere activiteiten, onder andere veilen op de Historische Tuin. De Westeinder Rondvaart vaart iedere zaterdag op drie momenten in de middag en in het Oude Raadhuis is vanaf 14.00 uur een expositie te bewonderen. Na de wandeling hebben deelnemers alle gelegenheid in het dorp te blijven, bijvoorbeeld om te lunchen, winkelen of een van genoemde activiteiten te bezoeken.

De andere dorpswandelingen in 2017 vinden plaats op 24 juni, 29 juli, 26 augustus en 30 september en reserveren is vanaf heden mogelijk. De dorpswandeling is op aanvraag ook voor groepen te boeken. Kijk voor meer informatie op www.vvvaalsmeer.nl.