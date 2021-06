Donaties gevraagd voor ‘Dag van je Leven’ optredens

Aalsmeer – De derde zaterdag van de maand juni staat altijd in het teken van de jaarlijkse botendag van Stichting Dag van je Leven. Net als vorig jaar kan dit leuke uitje voor mensen met een verstandelijke beperking helaas niet doorgaan. Stichting Dag van je Leven is deze doelgroep uiteraard niet vergeten en wil toch iets speciaals doen op deze dag.

Daarom gaan aanstaande zaterdag 20 juni diverse artiesten bij een aantal Ons Tweede Thuis voorzieningen optreden. De voorzieningen worden getrakteerd op optredens van onder andere Het Meezingteam, René Eshuijs en Dennis Wijnhout. Op Bevrijdingsdag 2020 zijn ook optredens gegeven en deze waren heel succesvol. Er is volop meegezongen en gedanst. De zangers gaan er in de tuin van de voorzieningen weer een echt feestje op afstand van maken.

Genietmomentje gunnen

Om dit allemaal te kunnen bekostigen zijn er donaties nodig, want Stichting Dag van je Leven kan alleen dingen organiseren met hulp van donateurs en sponsors. Wilt u een kleine bijdrage doen voor een genietmomentje voor deze speciale doelgroep? Geef dan een donatie op het bankrekeningnummer van Stichting Dag van je Leven NL56 RABO 0314168273. Meer informatie of wilt een factuur? Stuur dan een mail naar info@dagvanjeleven.org of neem contact op via 06-20030134.