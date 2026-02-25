Donatie voor IPSO Centrum ’t Anker van Amstel Gospel Choir

Mijdrecht/Amstelveen – Eind vorig jaar verzorgde het Amstel Gospel Choir uit Amstelveen een bijzonder optreden tijdens een gedenkavond bij IPSO Centrum ’t Anker in Mijdrecht. De avond, bedoeld om stil te staan bij verlies en herinnering, werd door zowel bezoekers als koorleden als warm en indrukwekkend ervaren. Het optreden kreeg bovendien een mooi vervolg: het koor besloot het bedrag dat tijdens het jaarlijkse kerstconcert werd opgehaald te doneren aan het centrum. Half februari vond de officiële overhandiging van de cheque ter waarde van 400 euro plaats.

Donatie van 800 euro

Twee koorleden, beiden met de naam Corine, reisden naar Mijdrecht om de cheque van 800 euro persoonlijk te overhandigen. Voorafgaand aan het fotomoment werd gezamenlijk teruggekeken op de gedenkavond. Met een repertoire van troostrijke en hoopvolle liederen wist het koor een gevoelige snaar te raken bij bezoekers die te maken hebben met ziekte of het verlies van een dierbare. Ook bij de koorleden zelf maakte de ontmoeting diepe indruk.

Intiem en indrukwekkend

Volgens één van de koorleden was het optreden in meerdere opzichten bijzonder. “Met ruim twintig koorleden traden we op in een intieme setting aan de Bozenhoven. Het voelde als een kamerconcert, wat heel anders is dan een optreden op een podium. Dat geeft een heel andere dimensie. Je staat dicht bij de mensen en kijkt hen letterlijk in de ogen. Daardoor ervaar je direct wat de muziek bij iemand teweegbrengt en dat raakt je zelf ook.”

Haar collega koorlid vult aan, dat de boodschap van de liederen zichtbaar binnenkwam. “Je voelt de emotie in de ruimte, maar je ziet ook dat muziek hoop en verlichting kan geven. Dat maakt zo’n avond heel waardevol, voor de bezoekers maar zeker ook voor ons als koor.”

De impact van de gedenkavond bij het koor leidde al snel tot het idee om het centrum te koppelen aan het jaarlijkse kerstconcert wat zij jaarlijks in de kerk in Amstelveen houden. Tijdens dit concert wordt traditiegetrouw gecollecteerd voor een goed doel. Dit jaar stond het concert in het teken van ‘Let there be light’, een thema dat volgens de koorleden naadloos aansluit bij het werk van ’t Anker. Het centrum biedt een plek waar mensen steun, begrip en ontspanning kunnen vinden in een moeilijke periode, en waar het leven soms letterlijk even wat lichter wordt gemaakt.

Coördinator Margreth de Wit van ’t Anker spreekt van een waardevolle samenwerking en is dankbaar voor zowel het optreden als de donatie. “Een gedenkavond is intens en verdient een respectvolle en warme invulling. In de voorbereiding hebben we veel contact gehad met het koor over de muziek en de sfeer van de avond. Het was belangrijk dat er naast verdriet ook ruimte was voor mooie herinneringen en verbondenheid. Dat is gelukt en daar zijn we het koor erg dankbaar voor.”

Na de overhandiging werd er nog nagepraat onder het genot van een kop koffie en ontstonden al voorzichtig ideeën voor een mogelijk vervolgconcert. De middag werd afgesloten met een gezamenlijk fotomoment, waarbij de cheque en de brede glimlach van alle betrokkenen de mooie samenwerking benadrukten.

Op de foto (boven): 800 euro voor het goede doel. Foto: Wilco de Vries.

Op de foto (onder): Amstel Gospel Choir geeft IPSO Cebtrum ’t Anker financieel steuntje in de rug. Foto: Wilco de Vries.