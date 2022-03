Donateurs voor elektrische duofiets gezocht

Uithoorn – Nathalie Bruine de Bruin, begeleider bij Ons Tweede Thuis in De Kwakel, wil graag een elektrische duofiets voor de bewoners van het huis. “Tijdens de coronapandemie hebben we een duofiets te leen gekregen van de Dagbesteding, maar toen alle maatregelen weer afgeschaft werden, is de fiets terug gegaan. Tijdens die twee jaar hebben we ervaren hoe leuk en fijn het is om een duofiets te hebben.” Sommige bewoners kunnen zelf fietsen, soms op een driewieler, maar anderen hebben moeite met hun evenwicht bewaren, de verkeersregels of zijn angstig. De bewoners die zelf niet kunnen fietsen, kunnen op de duofiets even een ijsje halen in Uithoorn of een rondje in de omgeving fietsen.

Trappen zelf

“Ze trappen wel zelf, maar fietsen qua kracht niet echt mee, daarom moet het een elektrische fiets zijn.” Voor de bewoners is het fijn om even buiten te zijn en ze krijgen ook wat lichaamsbeweging. “Een aantal van de bewoners sport bijvoorbeeld bij Amstelhof of AKU. Vrijwilligers komen met de auto om hen daarheen te brengen, terwijl het eigenlijk vlakbij is.” Nathalie probeerde al donateurs te vinden en hoewel de organisaties haar welwillend waren, is haar verzoek toch afgewezen. “Bij de gemeente kun je wel een individuele aanvraag indienen, maar dan is de fiets van één bewoner en moeten we vragen of we hem mogen lenen.” De elektrische duofiets kost veel geld en daarom is ze op zoek naar fondsen en donateurs. “We zouden een actie kunnen houden, dan werken de bewoners zelf mee, maar dat moeten we nog verder uitvoeren.” In de vestiging van Ons Tweede Thuis in De Kwakel zijn veertien bewoners. Ze zijn licht tot matig verstandelijk beperkt. Ze hebben een eigen slaapkamer en badkamer, verder doen ze veel met de groep. Overdag gaan ze naar de Dagbesteding, bijvoorbeeld bij Poldersport of de kinderboerderij. Ze hopen deze zomer te kunnen fietsen op de elektrische duofiets. Wie wil hen helpen?