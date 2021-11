“Dit zijn Wij Uithoorn” zoekt nieuwe deelnemers

Uithoorn – – In “Dit Zijn Wij Uithoorn” gaan twee inwoners die elkaar niet kennen, met elkaar in gesprek. Om de ander beter te leren kennen, tot nieuwe inzichten te komen of een leuk gesprek te hebben met een plaatsgenoot. Het project is op zoek naar nieuwe deelnemers. Projectleider Naomi Heidinga: “Doel van het project is om te zorgen voor meer sociale cohesie in gemeente Uithoorn. Het eerste deel van het project is inmiddels afgerond met een expositie langs de Amstel. De verhalen foto’s van de ontmoetingen zijn terug te vinden op www.ditzijnwijuithoorn.nl. Maar we gaan door.”

Wethouder José de Robles, aanjager van het project, vervolgt: “Maandelijks willen we een ontmoeting organiseren tussen twee inwoners. Zij gaan een uurtje met elkaar in gesprek en daarna samen op de foto. De verhalen worden gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode, op www.ditzijnwijuithoorn.nl, en op de sociale media-kanalen van de gemeente Uithoorn.

Lijkt het u leuk om mee te doen, om in gesprek te gaan met een plaatsgenoot die u niet kent? Geef u dan op via ditzijnwijuithoorn@gmail.com. Vermeld in uw mail uw adres, telefoonnummer en leeftijd. Daarna wordt contact opgenomen.