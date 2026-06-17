Dichters brengen intieme middag in bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – Ongeveer twintig belangstellenden kwamen verleden week naar de bibliotheek in Uithoorn voor een ontmoeting met drie dichters uit de regio: Amanda ten Cate, Wout van Zaale en Marcel Harting. Het drietal wist het publiek te boeien met een gevarieerd programma, waarin hun onderlinge klik duidelijk voelbaar was.

In de intieme setting, met publiek dicht om hen heen, gingen de dichters onder leiding van gespreksleider Lisette de Groot in op hun inspiratie en werkwijze. Dat leverde een breed scala aan gedichten op en bood een persoonlijk inkijkje in hun drijfveren. In de gezamenlijke gesprekken werd zichtbaar hoe uiteenlopend hun stijl is, maar ook hoezeer zij elkaar aanvullen. De middag werd afgesloten met themagedichten over hun eigen woonplaatsen.

Ook gastdichters kregen een podium. Winston Carrilho deelde zijn ervaringen met MS en droeg een indringend gedicht voor over veerkracht. Oud-dorpsdichter Peter Borghaerts maakte zijn rentree en sprak, ondanks persoonlijke tegenslagen, over het belang van het vinden van geluk in kleine dingen. Na afloop was er ruimte voor vragen en bijdragen uit de zaal, wat nog zes extra gedichten opleverde.

De organisatie lag in handen van het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn, het Cultuurplatform Uithoorn en De Kwakel en de Bibliotheek Amstelland. Na de zomer wordt het culturele zondagprogramma hervat. Mogelijk krijgt deze poëziemiddag ook een vervolg in Aalsmeer en Amstelveen.

Op de foto: Ontmoeting met dichters in Uithoorn. Foto: aangeleverd.