Desmond Driehuis wint Open Ronde Venen Libre Biljart 2026

Vinkeveen – Afgelopen weekend is in Café De Merel in Vinkeveen gestreden om de titel Open Ronde Venen Libre Biljart Kampioen 2026. Op vrijdagavond en zaterdag begonnen maar liefst veertig deelnemers – onder wie drie dames – aan de strijd op het groene laken. Zondag zou duidelijk worden wie de felbegeerde titel én beker mee naar huis mocht nemen.

Na een reeks fraaie partijen en een ongemeen spannende finale bleek Desmond Driehuis de sterkste. Hij versloeg Jacques Casteleins met een verschil van vijftien caramboles. Jacques miste enkele eenvoudige ballen, kansen die je Desmond niet moet geven. Dat bleek wel: Desmond tikte zijn te maken 41 caramboles uit in 23 beurten, met een hoogste serie van 10. Een overtuigende winnaar, die zich een jaar lang Open Ronde Venen Kampioen mag noemen. De moegestreden Jacques Casteleins eindigde als tweede en kreeg een welgemeend applaus voor zijn uitstekende prestaties op zowel zaterdag als zondag. Charel Roilich uit Oudewater werd derde. Hij speelde het hele weekend sterk, maar moest in de halve finale toch zijn meerdere erkennen in Desmond, die de partij besliste met een slotserie van 10 caramboles. Peer van der Meer eindigde als vierde; bij hem was de vermoeidheid merkbaar in de strijd om de laatste podiumplaats.

De hoogste serie van het toernooi werd gemaakt door Jeroen van der Heijden uit Breukelen: een indrukwekkende 52 caramboles. De kortste partij stond op naam van Charel Roilich, die in slechts 16 beurten wist te winnen. De spelers uit Breukelen en Oudewater waren dit jaar sterk vertegenwoordigd, wat zeer werd gewaardeerd. De prachtige bekers werden beschikbaar gesteld door Amstel Bier. Dank aan deze sponsor, want zonder dergelijke steun is het bijna onmogelijk een toernooi van deze omvang te organiseren. De organisatie was zoals altijd in uitstekende handen bij Caty Jansen, die zorgde voor een geslaagd en bijzonder gezellig toernooi. Caty. Café De Merel maakt zich de komende weekenden op voor het driebandentoernooi van biljartclub De Merel/Café De Merel.

Op de foto: Kampioen Desmond Driehuis. Foto: aangeleverd.