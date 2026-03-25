De Vinken J7 en De Vinken J1 zaalkampioen

De Ronde Venen – Aan het einde van de zaalcompetitie mocht De Vinken weer twee jeugdkampioenen huldigen. Zowel De Vinken J7 als De Vinken J1 werden kampioen en ontvingen bloemen en medailles voor hun mooie prestaties.

Korfbalvereniging De Vinken in Vinkeveen is een actieve korfbalvereniging, opgericht op 14 januari 1961. De club is gevestigd op sportpark Molmhoek en staat bekend als een bekende sportvereniging in de regio De Ronde Venen. Ze bieden korfbal aan voor verschillende leeftijdsgroepen, waaronder jeugdteams.

De Vinken J7

Voor De Vinken J7 is het een geweldig seizoen. Het team werd eerder al kampioen in de veldcompetitie en wist in de zaal opnieuw een sterke prestatie neer te zetten. In de minicompetitie werd overtuigend gespeeld, al was het wel spannend in de onderlinge duels met EKVA. Beide ploegen wonnen één keer van elkaar, maar doordat De Vinken J7 de overige wedstrijden allemaal winnend wist af te sluiten, eindigde het team als duidelijke kampioen.

De Vinken J1

Ook De Vinken J1 draaide een sterk zaalseizoen. In eigen hal werd het kampioenschap veiliggesteld na de overwinning op directe concurrent Viko J2 (13-11). De Vinken nam een voorsprong, keek na rust even tegen een achterstand aan, maar knokte zich knap terug en besliste de wedstrijd in de slotfase. Het kampioenschap kreeg nog extra glans, want De Vinken J1 wist ook de laatste wedstrijd te winnen en bleef daarmee het hele seizoen ongeslagen.

Op de foto (boven): De Vinken J1. Foto: aangeleverd.

De Vinken J7. Foto: aangeleverd.