De Kwakel maakt zich op voor kermisweek

De Kwakel – De eerste dinsdag van september nadert, en dat betekent maar één ding: De Kwakel staat weer in het teken van de jaarlijkse kermis. Met een rijke traditie van optochten, feestavonden en dorpsvermaak belooft het evenemententerrein opnieuw het kloppend hart van de gemeenschap te worden.

De festiviteiten beginnen zondagmiddag 31 augustus met de 122e kinderoptocht. Vanaf 13.00 uur trekken kleurrijke creaties en kleine karren door het dorp, vaak geïnspireerd door actuele thema’s. De prijsuitreiking vindt om 15.00 uur plaats in de feesttent. Aansluitend opent de buitenbar en vanaf 18.00 uur zorgt de band Boulder Greasy voor een swingende avond.

Maandagavond staat in het teken van het populaire spel ‘Trek ‘m Erin’. Teams nemen het tegen elkaar op in een touwtrekwedstrijd boven waterbakken, waarbij het doel simpel is: droog blijven. Na het spektakel barst het feest los in de tent met het thema Sweaty Disco.

De Grote Optocht

Dinsdag 2 september is het tijd voor de 71e Grote Optocht. In De Kwakel spreekt men niet van praalwagens, maar van ‘karren’; en daar zijn er dit jaar maar liefst veertig van, met bijna negentig deelnemers. Opvallend is de deelname van jongeren van 16 en 17 jaar, die met hun ‘startende karren’ de traditie levend houden. De route begint om 9.15 uur vanaf de Ringdijk en voert via de Watsonweg, het dorpscentrum en De Kuil naar Halfweg, waar de optocht rond 15.00 uur eindigt. Publiek kan stemmen op hun favoriete kar via speciale stemkaarten, verkrijgbaar bij het Feestcomité. De uitslag wordt bepaald door publieksstemmen, een onafhankelijke jury én de kinderen van basisschool De Zon. De prijsuitreiking vindt om 16.00 uur plaats in de feesttent. Naast de hoofdprijs worden ook een originaliteitsprijs en een actualiteitsprijs uitgereikt.

Bereikbaarheid

Op de dag van de Grote Optocht is De Kwakel vanaf 07.00 uur beperkt bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. De Watsonweg is afgesloten tot 13.00 uur om een veilige en vlotte doorgang van de optocht te garanderen. Inwoners van Uithoorn zullen weinig hinder ondervinden, al verraadt het feestgedruis ongetwijfeld dat er iets bijzonders gaande is in De Kwakel.

Het Feestcomité kijkt vol enthousiasme uit naar de festiviteiten. “De kermis is een traditie die we koesteren en doorgeven”, aldus een woordvoerder. “Met zoveel betrokkenheid en creativiteit belooft het weer een prachtige editie te worden.”

