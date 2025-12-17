De Kwakel maakt zich op voor achtste RickFM Quiz Night

De Kwakel – Het Dorpshuis in De Kwakel wordt op vrijdag 16 januari opnieuw het toneel van een traditie die inmiddels stevig geworteld is: de RickFM Quiz Night. Voor de achtste keer strijden teams van drie of vier personen om de eer, kennis en gezelligheid.

De formule is vertrouwd, maar nooit voorspelbaar: muziek, aardrijkskunde, sport en vogels komen voorbij, aangevuld met actuele krantenkoppen uit de Nieuwe Meerbode, videofragmenten en een verrassende rode draad. Nieuw dit jaar is een virtuele wandeling door De Kwakel en Uithoorn met Cor Onderwater.

Deelname kost 15 euro per team, contant te voldoen bij binnenkomst. Aanmelden kan nu al en wie de sfeer kent, weet dat het niet alleen om winnen gaat. Het is een avond van herkenning, humor en ontmoeting.

Op de foto: De Kwakel maakt zich op voor 8e RickFM Quiz Night. Foto: aangeleverd.