De Koet beste buitenzwembad van Utrecht

Regio – Het lijkt deze week dan toch nog écht zomer te worden. Een goede reden om een verfrissende duik te nemen dus en daarvoor kun je het best naar Kockengen, op een steenworpafstand van De Ronde Venen. Zwem- en recreatiepark De Koet aldaar is door uitjeswebsite uitmetkinderen.nl namelijk uitgeroepen tot het beste buitenbad van de provincie Utrecht. ‘Uit Met Kinderen’ verzamelde de reviews van ruim 200 openluchtzwembaden in Nederland. De Koet wordt beoordeeld met maar liefst 4,6 van de mogelijke vijf sterren.

Afgaande op de reviews waarderen bezoekers van De Koet onder meer de speeltoestellen bij het zwembad. René Dekker van ‘Uit Met Kinderen’, zelf vader van twee jongens, kan zich er alles bij voorstellen: “Kinderen kunnen zich zo de hele middag vermaken, zonder dat je als ouder continu hoeft op te letten. Je ziet ze vanaf het grasveld overal spelen en ondertussen kun je zelf ook een beetje ontspannen.”

Op de foto: Foto: De Koet.