Cyclus nieuwe afvalinzamelaar gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel

Uithoorn – Vanaf 1 januari 2026 haalt Cyclus het huishoudelijk afval op in de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. Op 10 december hebben beide gemeenten en Cyclus een dienstverleningsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Ook worden de gemeenten aandeelhouder bij Cyclus.

Samenwerking en besluitvorming

De samenwerking richt zich op het inzamelen en duurzaam verwerken van huishoudelijk afval. Het doel is een afvalbeheer dat klaar is voor de toekomst. De gemeenten versterken hiermee de regionale samenwerking en kunnen zo efficiënter en slimmer werken aan een circulaire economie. In mei spraken beide gemeenten de wens uit om aan te sluiten bij Cyclus. In oktober stemden de gemeenteraden hiermee in en daarna gingen ook de huidige aandeelhouders van Cyclus akkoord.

Duurzame toekomst

Met deze keuze zetten de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel een belangrijke stap richting een duurzame toekomst. Cyclus brengt jarenlange expertise in afvalbeheer en circulaire oplossingen mee. Samen werken we aan het verminderen van afval en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen voor hergebruik. Zo wordt samen met inwoners gewerkt aan een circulaire economie in 2050.

Voor inwoners verandert er weinig, maar er zijn enkele praktische aanpassingen; ophaaldagen kunnen wijzigen. In een aantal wijken verandert de ophaaldag vanaf 2026. Bewoners die dit betreft krijgen persoonlijk bericht. De actuele afvalkalender staat voor inwoners Uithoorn op: www.uithoorn.nl/bewonersportaal.

Ophaaldagen kunnen variëren

Wethouder Ferry Hoekstra benadrukt: “Afvalinzameling en -verwerking is een belangrijke gemeentelijke taak. Bij de komende wisseling van dienstverlener per 1 januari is ons uitgangspunt dat inwoners daar zo min mogelijk van merken. Met Cyclus hebben we een betrouwbare partner gevonden die deze continuïteit kan waarborgen. Voor inwoners verandert er in de praktijk nauwelijks iets: het afval wordt op dezelfde manier opgehaald, alleen de kleur van de vrachtwagen in de straat is nieuw. Wel kan het voorkomen dat ophaaldagen enigszins variëren, dus het is goed om de afvalkalender in de gaten te houden.”

Cyclus is trots op het feit, dat gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel per 1 januari 2026 aandeelhouder en opdrachtgever van Cyclus zijn. Arno van Haasterecht, directeur Cyclus: “Wij zijn blij dat we Uithoorn en Ouder-Amstel met het vertrouwen dat we hebben gekregen. Samen zetten we een toekomstgericht afvalbeheer neer en ontzorgen we gemeenten en inwoners. We kijken uit naar een langdurige samenwerking waarin duurzaamheid, betaalbaarheid en service centraal staan.”

Op de foto: Wethouder Hoekstra (woonomgeving, duurzaamheid) bij een wagen van Cyclus, de nieuwe afvalinzamelaar voor gemeente Uithoorn. Foto: gemeente Uithoorn.