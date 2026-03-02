CSW moet op herhaling bij LFC

Wilnis/Leiden – Het leek zaterdag wel alsof het de eerste speelronde van een nieuwe competitie betrof. CSW speelde door de vakantiebreak en een vrije zaterdag vanwege het oneven aantal teams in de poule in competitieverband voor het laatst op 31 januari.

Voor spelers, supporters en staf, hoofdtrainer Vlug een onbegrijpelijk lange periode. Er werd in die vrije weken wel twee keer succesvol geoefend. Met name de eerste helft tegen het Woerdense Sportlust 46 maakte, dat de trouwe aanhangers van het vlaggenschip hoopvol waren voor de ontmoeting met de gedoodverfde kampioen, het Leidse LFC. Deze ploeg stond echter na enkele mindere resultaten niet meer op plaats één en Argon bewees zeer knap via een 5-5 gelijkspel enkele weken terug, dat ook zij hun kwetsbaarheden hebben.

In de eerste 17 minuten ging het gelijk op. Een uitstekende kans voor Emmanuel Emma’s na voorzet van Erkelly de Sa en een bal op de lat boven de vaststaande Giovanni Santangelo waren de wapenfeiten voordat het mis ging.

Het misgaan betrof een vreemde valpartij van de jonge scheidrechter waarbij al direct duidelijk werd, dit is ernstig. Gevolg; tijdelijk staken, reservescheidsrechter benaderen, definitief staken en einde wedstrijd. Vervelend voor spelers en publiek. Over wanneer het duel uitgespeeld, is nog niets bekend.

De uitslagen van uitslagen op andere velden waren gunstig voor de Wilnissers, met als meest verassend het verlies van koploper Jong Holland op eigen veld. SCPB 22 was met 4-5 de betere. Vanzelfsprekend zal CSW de achterstallige wedstrijden wel eerst zelf moeten winnen om bovenin te blijven meedraaien. Eerste hindernis hierbij is Nieuwkoop. Dit duel in Wilnis start zaterdag zoals gebruikelijk om 14.30 uur. Het team waartegen de Boys van de Dijk in de uitwedstrijd 0-3 wist te winnen, is de laatste weken in goeden doen, dus opnieuw zullen de CSW-ers vol aan de bak moeten.

Duel tegen LFC-CSW gestaakt na een blessure van de scheidsrechter. Foto: aangeleverd.