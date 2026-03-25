CSW geveld door bekende voetbalwet

Wilnis – Het nadeel van een stijgende lijn is, dat de kans dat deze lijn een keer gaat dalen steeds groter wordt. Na de vier winstpartijen op rij was het vertrouwen bij de supporters echter zo groot, dat men durfde te hopen dat de horde Stormvogels genomen kon worden. Het goede team, bestaande uit louter grote kerels waartegen het uitduel in 0-0 eindigde, heeft echter een goed seizoen. Hierdoor kon het gebeuren dat CSW, mede door een bekende voetbalwet, nu weer eens een keer aan het kortste eind trok. Het werd uiteindelijk 0-2.

Direct na het eerste fluitsignaal trokken de gasten uit IJmuiden fel van leer. Men zocht de aanval zonder daarbij tot kansen te komen. Na tien minuten vond CSW het ritme en werd de regie overgenomen. Tot aan de 31e minuut kwam de thuisploeg tot een handvol kansen. Een inzet van dichtbij van Berry Kramer werd gered, een hard schot van Dylan Bergkamp ging net over. Na een voorzet van diezelfde speler kwam Kramer bij de tweede paal een teenlengte tekort en een omhaal van Oliemans werd op de lijn met hoofd gered. Een keer was Stormvogels dicht bij een treffer. Keeper Giovanni Santangelo redde in twee instanties. Tot aan de rust speelt CSW een van haar betere eerste helften, maar wat te vaak ontbreekt, is de eindpass.

In de 43e minuut kopte Kramer een bal duidelijk over de lijn, maar de leidsman dacht hier anders over. En wanneer de goal niet valt aan de ene kant… Het was een geweldig afstandsschot van Jan Koridon van zo’n 16 meter, waardoor de bal op slag van rust in de kruising verdween, 0-1.

De tweede helft zette CSW alles op alles. Er werd al snel aanvallend gewisseld en men trachtte iets te forceren door de bal vanaf de flanken snel in het strafschopgebied te brengen. Door deze speelstijl was het druk voor de goal en bij een van die momenten belandde de bal op de hand van een Stormvogels-speler. Toen Oliemans zijn penalty echter gestopt zag en even later bij een kopbal van Kramer de paal succes in de weg stond, was het duidelijk; het wordt niet de middag van CSW.

In de laatste fase van de wedstrijd waren het beide doelmannen die uitblonken. Santangelo was tot twee keer tot de winnaar in een één tegen één duel, daarmee zijn ploeg in de race houdend. Maar een derde keer werd het hem te machtig. De 0-2 was de beslissing en CSW mag zaterdag thuis tegen rode lantaarndrager Arsenal proberen om nu wel weer de drie punten in Wilnis te houden.

