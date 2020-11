Corona ‘plust’ ook deze week in Aalsmeer

Aalsmeer – Ondanks dat het aantal besmettingen met corona dalende is, gaan vanaf woensdagavond 22.00 uur strengere maatregelen gelden. De overheid heeft hiervoor gekozen omdat er nog steeds (te) veel mensen in het ziekenhuis opgenomen moeten worden waardoor de druk in de zorg verder toeneemt en oploopt naar een piek. De horeca, café’s en restaurants, is alweer twee weken gesloten en, zoals het er nu naar uitziet, blijven de deuren tot zeker begin december dicht. Een dagje pretpark naar een museum of naar de dierentuin is de komende twee weken niet mogelijk, ook niet een avondje naar de bioscoop of het theater en een boek uitzoeken in de bibliotheek zit er de komende twee weken eveneens niet in. Bij al deze publiek toegankelijke locaties gaat het licht voor twee weken uit. De sportscholen mogen wel open blijven, maar alleen voor individueel sporten, helaas de zwembaden niet en dus gaat ook De Waterlelie veertien dagen op slot.

Daling en stijging

Wat de corona-cijfers betreft is Aalsmeer op dit moment het ‘slechtste jongetje van de klas’. In de regio Amsterdam Amstelland is de daling ingezet in Uithoorn en Amstelveen. Aalsmeer daarentegen ‘plust’ ook deze week, er wordt een lichte stijging gemeld, zowel qua aantal besmettingen als het aantal opnames in ziekenhuis en overleden inwoners. Er zijn in Aalsmeer van 21 oktober tot 3 november 285 inwoners (894,6 per 100.000) positief getest, 2 inwoners opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona en 3 inwoners hebben het virus niet kunnen overwinnen. Van de 0 af, want dit was het getal de afgelopen weken in Aalsmeer wat betreft opnames en overledenen. In Uithoorn zijn afgelopen periode bij 200 inwoners (678,5) besmettingen geconstateerd, geen ziekenhuisopnames en geen overledenen. Amstelveen doet het relatief gezien beter als Uithoorn (en Aalsmeer): 605 inwoners (659,9) positief getest, 2 opnames in het ziekenhuis en 3 doden te betreuren.

Tot en met 27 oktober stond het aantal besmette inwoners in Aalsmeer op 603. Er was dagelijks een stijging van gemiddeld 15 positieve testen met een piek op 1 november: plus 45 (!) tot een dalend aantal besmettingen van ‘slechts’ 12 op 2 november naar 717 en toch weer 20 erbij op 3 november: Nu 737 inwoners positief op corona getest. Hopelijk zet ook in Aalsmeer snel de daling in!

Handen wassen, afstand houden

De coronaregels naleven blijft belangrijk: Hou 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken, draag een mondkapje in publieke binnenruimtes en blijf bij verkoudheidsverschijnselen thuis. Samen sterk tegen corona!