Cora Bartels en Andy Verstelle benoemd tot Lid van Verdienste KDO

De Kwakel – Toegewijd en in stilte je werk doen. Liefst achter de coulissen, zodat anderen de gelegenheid krijgen om te schitteren. Totdat plotseling de spotlights op jou worden gericht en je het onderwerp wordt van een ronkende speech en warm applaus. Dat is wat Andy Verstelle (59) en Cora Bartels (56) overkwam toen beiden – voorafgaand aan een vrijwilligersbrunch – op 29 december werden uitgeroepen tot Lid van Verdienste.

De aanloop naar deze erkenning begon eind 2012, toen Andy en Cora Bartels toetraden tot het bestuur van KDO. In retrospectief kunnen we vaststellen, dat met hun komst belangrijke stappen zijn gezet naar het toekomstbestendig maken van KDO. Met hun jeugdig elan en verantwoordelijkheidsgevoel hebben beiden een belangrijke bijdrage geleverd aan een stabiele en hechte verenigingsstructuur.

Zelden op de voorgrond

Cora Bartels treedt zelden op de voorgrond, maar in haar rol van secretaris beheert ze op een solide en efficiënte wijze de ledenadministratie van KDO. Dat is van onschatbare waarde voor een vereniging die het welzijn van de leden hoog in het vaandel voert. Cora geeft altijd acte de préséance, kijkt vooruit en begrijpt – eerder dan menig ander – wat er moet gebeuren. Een betrouwbare en onbaatzuchtige steunpilaar, zonder wie een vereniging als KDO niet kan bestaan. Het is om al deze redenen dat haar naam in fraaie letters zal worden toegevoegd aan het overzicht van clubiconen op de grote wand in onze bestuurskamer.

Heldere visie

Andy Verstelle mocht tot november 2017 warmdraaien in de rol van vicevoorzitter. Daarna toonde hij zich bereid om de voorzittershamer ter hand te nemen. Als bestuurder binnen KDO bewees hij dat het spanningsveld tussen maatschappelijke betrokkenheid en zakelijk denken op een organische en mensgerichte manier kan worden overbrugd. Andy leidt de vereniging met tact, humor en een heldere visie op de toekomst, in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid. Hij voelt feilloos aan wanneer het tijd is om te luisteren, te overleggen en knopen door te hakken – precies in de volgorde.

Rots in de branding

De nettoresultaten die onder Andy’s voorzitterschap zijn geboekt, mogen hier niet onvermeld blijven. Zo is KDO onder zijn voorzitterschap niet alleen sportief, maar ook organisatorisch en financieel sterker geworden. Resultaten die zich stuk voor stuk door vertalen naar het welbevinden van een hele gemeenschap. Dat bleek bijvoorbeeld in de periode dat het coronavirus onze samenleving verlamde. In het toen geldende oerwoud van maatregelen en beperkingen was Andy als een rots in de branding, die zorgde voor duidelijkheid, rust, structuur en steun.

Zoals gezegd stonden Andy en Cora even met de ogen te knipperen toen de spotlights onverwacht op hen werden gericht. In hun dankwoord gaven beiden aan dat ze zich vereerd voelden met de erkenning voor hun functioneren. Die werd tastbaar in de vorm van een ereteken, dat hen voorzichtig werd opgespeld door dagvoorzitter en initiatiefneemster Ineke Hogerwerf.

V.l.n.r. Andy Verstelle, Ineke Hogerwerf, Cora Bartels en Peter Oudshoorn (hoofdbestuurslid).

Foto: aangeleverd.