Contactloos betalen: Snel en gemakkelijk

Aalsmeer – Steeds meer mensen betalen met hun smartphone aan de toonbank. Met de speciale betaalapp op een moderne Android telefoon kan contactloos worden betaald op dezelfde manier als met een betaalpas. Momenteel zijn er zeven banken die deze dienst aanbieden. Betaalvereniging Nederland verwacht dat het aantal gebruikers verder zal stijgen omdat het betaalgemak biedt en omdat meer banken de dienst aanbieden.

Bij het grootste indoor sport & event centrum van Nederland, The Beach in Aalsmeer, kan sinds de oprichting in 1996 worden gepind. Contactloos betalen is sinds 2016 mogelijk. Naast sporten in het zand heeft The Beach uitgebreide horecafaciliteiten. “Dat gasten snel en gemakkelijk kunnen betalen, vinden wij belangrijk. Daar hoort contactloos betalen bij”, aldus Arthur Wingelaar, General Manager van The Beach Aalsmeer.

Helft is contactloos

Betalen met je smartphone is een van de manieren om contactloos te betalen. Het gebruik hiervan groeit nog steeds. Werd vorig jaar de miljardste contactloze betaling gevierd, nu zijn dit er al 2,8 miljard, een stijging van 165%. De helft van alle pinbetalingen is contactloos, een verdubbeling ten opzichte van begin vorig jaar. Steeds meer Nederlanders betalen snel en gemakkelijk door hun betaalpas of mobiele telefoon kort tegen de betaalautomaat te houden. Bij bedragen tot en met 25 euro gaat dat meestal zonder pincode.

Mobiel betalen campagne

Eind vorig jaar startte Betaalvereniging Nederland samen met de deelnemende banken de campagne ‘mobiel aftikken, altijd easy’ om mobiel betalen te stimuleren. Dit voorjaar zal de campagne een vervolg krijgen.

Foto: Jaap Maars. Vlnr: Arthur Wingelaar van The Beach en Freia Goederaad.