Conny Hendriks (70) deed mee aan leefstijlprogramma

Regio / Uithoorn – Meer dan twee miljoen mensen in Nederland heeft pre-diabetes of diabetes type 2 en dat aantal stijgt. Het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 om’ pakt de oorzaken van diabetes type 2 aan en zet voeding, beweging, ontspanning en slaap in als medicijn.

Conny Hendriks (70) deed mee en hoeft daardoor geen insuline meer te spuiten. “Sinds mijn deelname zit mijn leven weer op het goede spoor. Twaalf jaar lang had ik diabetes type 2 zonder dat ik daar echt veel last van had. Ik deed veel om goed voor mezelf te zorgen. Toch liep mijn bloedsuiker langzaam op en moest ik op een gegeven moment beginnen met insuline spuiten. Steeds iets meer. Tegelijkertijd begon ik me steeds slechter te voelen. Vorig jaar bereikte ik een dieptepunt, zowel lichamelijk als geestelijk. Ik voelde me zo ellendig dat ik dacht ‘zo hoeft het voor mij niet meer’. Die gedachte had ik nog nooit gehad. Mijn diabetes-consulent kon niks voor me doen, dus ben ik zelf op zoek gegaan. Ik kwam ‘Keer Diabetes2 om’ tegen, meldde me aan en vanaf dat moment is mijn leven weer op het goede spoor.”

Opbloeien

Conny volgde het programma samen met 20 andere deelnemers. “Tijdens de startdagen ontmoette ik het team en mijn mededeelnemers, met wie ik me direct verbonden voelde. Het gaf me het inzicht dat ik niet de enige ben. Alles wat ik bij ‘Keer Diabetes2 om’ leerde, helpt me nog iedere dag. Dat je twee jaar lang bij de les gehouden wordt en steun kan vragen is voor mij erg belangrijk. Als ik andere deelnemers weer terugzie bij terugkomdagen, zie ik ze letterlijk opbloeien. Hetzelfde geldt voor mij: Binnen een half jaar heb ik mijn energie en zin in het leven terug, ben ik 23 kilo afgevallen en kreeg ik vooral inzicht in mijn eigen gedrag. Het mooiste resultaat? Ik spuit nu helemaal geen insuline meer! Ik ben er nog niet, maar dankzij ‘Keer Diabetes2 om’ zit ik op de goede weg en dat maakt alle verschil.”

Diabetes omkeren kan

“Mensen met diabetes type 2 hebben vaak steeds meer medicatie nodig en hebben het gevoel dat ze er nooit meer vanaf komen, terwijl je de ziekte in veel gevallen kunt omkeren”, vertelt huisarts Nynke van der Zijl. ‘Bij Keer Diabetes2 om’ gaat een groep van ongeveer 20 deelnemers onder begeleiding van een verpleegkundige, diëtist en coach aan de slag met hun leefstijl. Veel deelnemers kunnen diabetes-medicatie afbouwen, krijgen betere bloedwaarden, vallen verantwoord af en krijgen meer energie. Regelmatig start een nieuw ‘Keer Diabetes2 om’-programma in Uithoorn. De volgende groep start 30 september. Er zijn nog plekken vrij. Deelname wordt vergoed uit het basispakket door elke verzekeraar en is daardoor kosteloos. Meer informatie: www.voedingleeft.nl.

Op de foto: Conny Hendriks (70) deed mee aan het leefstijlprogramma en hoeft daardoor geen insuline meer te spuiten. Foto: aangeleverd.