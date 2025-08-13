Concertseizoen Abcoude 2025-2026: verrassend, veelzijdig en dicht bij huis

Abcoude – De Dorpskerk van Abcoude opent zondag 31 augustus opnieuw haar deuren voor een nieuw concertseizoen. Wat volgt is een rijk en gevarieerd muzikaal programma dat liefhebbers van klassieke muziek – van renaissance tot twintigste eeuw – zal aanspreken. Maar ook wie zich graag laat verrassen door minder bekende werken of ongewone bezettingen, komt ruimschoots aan zijn trekken.

De organisatie achter de concertreeks heeft dit jaar gekozen voor een programmering die niet alleen de grote namen eert – zoals Tsjaikovski, Beethoven, Mozart en Bach – maar ook ruimte biedt aan verhalen, thematische programma’s en hedendaagse klanken. “We willen mensen verleiden om iets te horen wat ze zelf misschien niet zouden kiezen,” aldus de initiatiefnemers.

Het seizoen opent 31 augustus om 15.00 uur met het Arboretumtrio: mezzosopraan Murni Suwetja, saxofonist Annelies Vrieswijk en pianist Mark Toxopeus. Hun programma, getiteld Holland-Amerika Lijn, brengt muziek uit het begin van de twintigste eeuw van componisten als Charles Ives, Léon Orthel, Paul Creston en Samuel Barber. De saxofoon speelt hierin een hoofdrol – een instrument dat zelden zo prominent te horen is in klassieke kamermuziek.

Wat volgt is een seizoen vol contrasten. 21 september klinkt Tsjaikovski, 2 november een lustrumconcert met het voltallige Barok-ensemble Eik en Linde (circa dertig musici), en 9 november een avond vol Beethoven en strijkkwartetten. De reeks sluit af 7 juni 2026, opnieuw met een strijkkwartet.

Bijzonder is ook de aandacht voor vertelconcerten (21 september, 2 november en 26 december), waarin muziek en verhaal elkaar versterken. De kerstperiode wordt opgeluisterd met renaissancemuziek op Tweede Kerstdag.

Opvallend is de concentratie van concerten in november: drie zondagen op rij (2, 9 en 16 november) staat er muziek op het programma. De organisatie nodigt het publiek uit om deze maand alvast te blokkeren in de agenda.

Wat het concertseizoen in Abcoude bijzonder maakt, is de combinatie van kwaliteit en nabijheid. Geen grote zalen of lange reistijden, maar topmusici in een intieme setting, midden in het dorp. De Dorpskerk biedt daarbij niet alleen een sfeervolle locatie, maar ook uitstekende akoestiek.

