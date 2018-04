Concert Con Amore met Weense allure

Aalsmeer/Rijsenhout – Om samen in Andre Rieu sferen te komen geeft Mannenkoor Con Amore uit Aalsmeer op zaterdag 21 april een concert met een Weens tintje in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Con Amore, alom bekend om haar enthousiaste en muzikaal hoogwaardige optredens, heeft ook meegewerkt aan de succesvolle Toren-CD, voor de totstandkoming van de Rijsenhoutse kerktoren.

Operette, musical en film

Dit jaar bestaat Con Amore 60 jaar en om dit jaar dit feestelijk te vieren organiseert zij twee concerten. Het eerste optreden is op 21 april en het thema zal zijn operette, musical en filmmuziek met Weense allure. Muzikale medewerking zal worden verleend door Hellen van Rooijen (sopraan), Dries van der Heijden (eerste tenor), Ronald Willemsen (bariton), Oksana Polman (piano) en dit alles onder begeleiding van Theo van den Hoorn (dirigent).

Uiteraard biedt het programma vele bekende nummers, waaronder de twaalf rovers, Conquest of Paradise, Don’t cry for me Argentina, Im Prater Bluh’n wieder, Im weissen Rossl en nog veel meer bekende nummers van Robert Stolz. Ook liedjes uit musicals van Miss Saigon, Phantom of the Opera, Sound of Music staan op het programa, evenals veel bekende filmmuziek waaronder Muss i denn uit de bekende film Wooden hHeart van Elvis Presley.

Grote loterij

Na afloop van het concert wordt een grote loterij gehouden met als hoofdprijs een transportfiets en nog veel meer mooi prijzen, zoals een kleurentelevisie. Loten kosten twee euro per stuk. Wie zes loten koopt, betaalt tien euro. De loterij is ten gunste van het Aalsmeers mannenkoor. Graag zien de heren uw komst tegemoet en zij hopen samen met u een heerlijke muzikale avond te mogen beleven met zang en gezelligheid!

Het concert begint 21 april om 20.00 uur (zaal open om 19.00 uur) in de Ontmoetingskerk aan de Werf 2 te Rijsenhout. De toegang is 12,50 euro per persoon en dit bedrag is inclusief een drankje (koffie, thee of frisdrank). Er liggen intekenlijsten in de ontvangstruimten van de Ontmoetingskerk voor het reserveren van kaarten. Verkoopadressen zijn het Boekhuis in de Zijdstraat 12 in Aalsmeer en By Ed schoenreparaties in winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp, Ook kunt u terecht bij het secretariaat van Con Amore via 06-27430540 of 0172–509674 of per email aan: janvanderwal@outlook.com p_ de_heij@casema.nl.