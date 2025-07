Competitie-indeling Legmeervogels niet ideaal

Uithoorn – De indeling van Legmeervogels zaterdag 1 voor het seizoen 2025-2026 is bekendgemaakt, en die valt niet in de smaak bij de club. In plaats van de gewenste plaatsing in de eerste klasse A van district West 1, is het vlaggenschip van de Uithoornse vereniging ingedeeld in de eerste klasse B van district West 2. In deze klasse treft Legmeervogels onder andere Alphense Boys en ARC (beide uit Alphen aan den Rijn), SV Den Hoorn, DSO (Benthuizen), Forum Sport (Voorburg), SV Honselersdijk, HVV (Den Haag), Sportclub Monster, RCL (Leiderdorp), RKDEO (Nootdorp), FC Skillz (Den Haag), Valken’68 (Valkenburg) en VELO (Wateringen).

Ook de indeling van Legmeervogels zaterdag 2 is inmiddels bekend. Dit team promoveerde afgelopen seizoen via de nacompetitie naar de reserve eerste klasse en komt uit in de reserve eerste klasse A van district West 1. Hoewel een aantal tegenstanders relatief dichtbij ligt – zoals Ajax 3, Amstelveen Heemraad 2, Swift 2, Volendam 3, Wartburgia 2, FC Aalsmeer 2 en OSV 2 – staan er ook verre uitwedstrijden op het programma, onder meer tegen SC Buitenboys 2 (Almere), FC Castricum 2, DEM 2 (Beverwijk), DZS 2 (Wijdewormer), Stormvogels 2 (IJmuiden) en ZOB 2 (Zuidoostbeemster).

Geografische puzzel

Trainer Jack Honsbeek licht toe: “Geografisch gezien kan het altijd alle kanten op. Het ging uiteindelijk tussen Hillegom zondag en Legmeervogels zaterdag. Hillegom is ingedeeld in West 1, waar ook zondagclubs spelen. Daardoor hoeven zij niet alle wedstrijden op zaterdag te spelen. In 1B zitten uitsluitend zaterdagclubs, wat voor ons betekent dat we geen duels op zondag hoeven te spelen.”

Hoewel de indeling sportief uitdagend is, ziet Honsbeek ook kansen: “We treffen sterke ploegen uit de Bollenstreek, Den Haag en het Westland. In 1A hadden we wellicht meer derby’s gehad, zoals tegen Sporting Martinus, HBOK of Olympia Haarlem. Maar het is wat het is. We richten ons nu op deze nieuwe tegenstanders. Ons doel is om ons te vestigen in het linkerrijtje, al wordt dat een flinke uitdaging. In deze klasse kun je je geen verslapping permitteren.”

Selectie en stafveranderingen

Wat betreft de selectie benadrukt Honsbeek dat nieuwkomers geen voorkeurspositie hebben: “De spelers die ons kampioen maakten in de tweede klasse maken net zoveel kans als de nieuwelingen. Iedereen moet het op het veld laten zien.”

Aan de selectie zijn onder andere jeugdspelers Derreck Kenter, Finn Straayer en Sietse Wijngaard toe-gevoegd, evenals Glenn Koorn (18), afkomstig van Sporting Martinus. Ook in de technische staf zijn wijzigingen doorgevoerd. Jan Splinter is aangesteld als nieuwe keeperstrainer. Marcel de Jong neemt de leiding over zaterdag 2. Stefan Bramsen wordt teammanager van zaterdag 1, Stan Vincken vervult die rol bij zaterdag 2. Jay Kroon blijft assistent-trainer van het eerste elftal, terwijl Marcel Tukker verantwoordelijk blijft voor de verzorging. René van den Nolk van Gogh en Nigel Heul zullen indien nodig optreden als assistent-scheidsrechter. Daarnaast blijven Harry Talsma, Frans van Zundert en Sjaak van der Tol actief binnen de club.

Op 1 augustus wordt de beker-indeling bekendgemaakt, gevolgd door het bekerprogramma op 2 augustus. Het competitieprogramma wordt op 9 augustus vrijgegeven.

Op de foto: Legmeervogels is niet blij met competitie-indeling. Foto: Legmeeervogels.