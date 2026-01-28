Column: ‘Donald denkt door’

Goed nieuws in De Ronde Venen en Uithoorn? Verdacht!

Door Donald Esser.

Januari is traditioneel de maand waarin mijn correspondenten en ik zich afvragen: is er in De Ronde Venen of Uithoorn al een kapot wegdek, een weggespoelde berm, een raadslid dat in slaap is gevallen? Iets om het jaar lekker mee te beginnen. Maar nee hoor; 2026 besloot zich van zijn beste kant te laten zien. En zoals elke kritische verslaggever weet: als het goed gaat, is er iets mis. Want goed nieuws is geen nieuws.

In de journalistiek geldt een hardnekkige wet: hoe normaler het verhaal, hoe minder het de krant haalt. Goed nieuws valt simpelweg niet genoeg op. Een trein die op tijd aankomt, een school die normaal functioneert, een gemeente die doet wat ze belooft, het bevestigt slechts de status quo. En dat is voor onze nieuwsredactie zo prikkelend als een biljartlaken zonder ballen.

Slecht nieuws daarentegen heeft alles wat redacties zoeken: conflict, afwijking, ongeluk, impact. Het doorbreekt het ritme van de dag en laat zien waar het wringt. Niet omdat journalisten pessimisten zijn, maar omdat misstanden nu eenmaal meer zeggen over hoe een samenleving functioneert dan een vlekkeloze en saaie dag op kantoor. Goed nieuws is primazolang het niet pretendeert nieuws te zijn. Want pas als iets misgaat, begint voor de journalistiek het verhaal.

Neem Vinkeveen. Daar bleek het in januari opvallend rustig. Geen opstootjes bij de Plas, geen automobilist die probeerde te parkeren op een plek die duidelijk alleen bedoeld is voor boten of wanhopige toeristen. Nee, iedereen hield zich keurig aan de regels. De politie wist even niet wat ze ermee aan moest. Er werd zelfs gefluisterd dat een agent een melding deed van ‘algemene beleefdheid’. De centralist dacht eerst dat het een codewoord was voor een overval.

En in Uithoorn gebeurde het ondenkbare: de Amsteltram reed op tijd. Twee dagen achter elkaar. Een record dat volgens ingewijden alleen geëvenaard kan worden door de jaren dat de Amsteltram überhaupt nog niet bestond. Reizigers waren zo verbaasd, dat ze spontaan begonnen te bedanken bij het uitstappen. Dat veroorzaakte dan weer enige consternatie, want de tramchauffeur had dat sinds 1988 niet meer meegemaakt.

Zelfs de gemeentepolitiek, doorgaans een betrouwbare bron van licht ontvlambaar nieuws, leek in een soort nieuwjaarscoma te zijn gevallen. Een wethouder van De Ronde Venen hield een toespraak zonder één keer het woord ‘ambitie’ te gebruiken. En dat alleen al is reden om alarmnummer 112 te overwegen.

In Uithoorn schijnt een raadsvergadering zelfs te zijn geëindigd zonder dat iemand begon over hondenpoepbeleid; een mijlpaal, waarvan experts dachten dat hij pas in 2043 haalbaar zou zijn.

En alsof dat nog niet genoeg is, circuleert er het gerucht dat inwoners van Mijdrecht vrijwillig begin deze maand hun kerstbomen hebben ingeleverd zonder ze eerst ritueel te verbranden op een parkeerplaats. Ambtenaren stonden sprakeloos toe te kijken, alsof ze getuige waren van een zonsverduistering. Kortom: overal goed nieuws. En zoals we allemaal weten, is dat verdacht.

Maar misschien, héél misschien, is het geen teken van naderend onheil. Misschien is het gewoon een zeldzaam moment van rust voor de Nieuwe Meerbode verslaggevers in onze regio. Al moet ik eerlijk zeggen: geef het tijd. In De Ronde Venen en Uithoorn weet je één ding zeker. Het slechte nieuws is altijd punctueler dan de Amsteltram. En dat is positief!