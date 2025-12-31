Column: ‘Donald denkt door’

Zo ‘leuk’ wordt het in 2026

Door Donald Esser.

Het nieuwe jaar staat voor de deur, en wat een feest gaat het worden. Zet de champagne maar koud als je die nog kunt betalen, want 2026 belooft een jaar vol voordelen. Je mag namelijk meer afval bij elkaar gooien. Ja, echt waar. Terwijl je portemonnee langzaam leegloopt, mag je tenminste je lege pizzadozen en lege deodorant spuitbusflesjes gezellig samen in één bak mieteren. Duurzaamheid, maar dan op z’n Hollands: alles op een hoop, want scheiden is zó 2025.

Verder wordt het leven goedkoper, zeggen ze. Hoezo? Nou, elektrisch rijden was ooit het walhalla van de belastingvoordelen, maar dat feestje is voorbij. De wegenbelasting voor je uitstootvrije bolide stijgt fors. Hybride? Ook duurder. En de bijtelling voor leaseauto’s? Die gaat omhoog. Maar hé, je rijdt groen, dus je kunt straks met een goed geweten naar de bank om je extra kosten te pinnen. Oh wacht, ook daar betaal je meer voor. ING doet er 10 cent per maand bij, ABN AMRO 60 cent. Voor dat geld krijg je vast een glimlach van de klantenservice. Of van een chatbox.

Tanken? Dat wordt een belevenis. Een liter benzine kost je vanaf 1 januari ruim 5 cent extra. Zo wordt het ‘Kwartje van Kok’* langzaam terug gestolen. En omdat we in Nederland dol zijn op stapelen, betaal je daar alleen maar btw over. Pure diefstal. Als de overheid een bedrijf zou zijn, was ze al lang failliet. Maar wij als melkkoe subsidiëren Rijk en gemeente.

Diesel en lpg stijgen ook, maar dat is slechts een detail. Misschien kun je beter met het OV gaan. Goed idee! Alleen jammer dat de NS de prijzen met 6,5 procent verhoogt en de bus, tram en metro bijna 4 procent duurder worden. Maar hé, je krijgt er wél vertraging bij. Gratis.

En dan de energierekening. Gas wordt duurder, stroom goedkoper. Dat klinkt als een voordeel, tot je beseft dat de netbeheerkosten omhooggaan. Dus ja, je betaalt meer, maar met een glimlach, want je weet dat het ‘voor de infrastructuur’ is. Ondertussen stijgt de gasbelasting met 2,7 cent per kubieke meter. Zet die thermostaat maar op 15 graden en trek een extra trui aan. Mode is tenslotte ook circulair.

Post versturen? Dat wordt een luxe hobby. Een postzegel kost straks 1,40 euro. Voor dat bedrag kun je meer dan gratis een appje sturen. Al is dat niet zo leuk. Pakketjes? Ook duurder. Maar wie heeft er nog cadeautjes nodig als je toch geen geld meer hebt?

En alsof het nog niet genoeg is, gaat de btw op hotelovernachtingen van 9 naar 21 procent. Dus dat romantische weekendje weg? Maak er een kampeertrip van. In de achtertuin. Zonder gaspitje, want dat is te duur.

Maar hé, niet alles is kommer en kwel. Je mag meer afval bij elkaar gooien. Dat is toch een voordeel? Misschien kunnen we daar een nationale hobby van maken. Want als 2026 ons iets leert, is het wel dat we allemaal in dezelfde bak belanden: die van hogere kosten en lagere verwachtingen.

Denk positief

Maar goed, 2026 wordt niet alleen een jaar van stijgende prijzen en dalende verwachtingen. Het is ook een jaar van kansen als je ze wilt zien. Want eerlijk is eerlijk: we hebben in Nederland een talent om van ellende een feestje te maken. Kijk maar naar Koningsdag: miljoenen mensen feesten op straat, terwijl de inflatie ons al jaren in de portemonnee knijpt. We lachen, drinken bier en genieten van gezelligheid. Dat is onze superkracht.

En misschien is 2026 wel het jaar, waarin we leren dat geluk niet in accijnzen of bijtelling zit, maar in kleine dingen. Met familie en vrienden. Een wandeling zonder abonnementskosten. Een gesprek dat geen 60 cent per maand extra kost. Een warme trui die je niet op de energierekening terugziet. We kunnen klagen en dat doen we graag, maar we kunnen er ook met z’n allen iets moois van maken. Want als alles duurder wordt, is lachen nog steeds gratis. En zolang dat niet belast wordt, is er hoop.

Dus proost op 2026. Niet omdat het makkelijk wordt, maar omdat we het samen dragen. En misschien, heel misschien, gooien we niet alleen ons afval bij elkaar, maar ook onze goede ideeën. Wie weet wat daaruit groeit…

* Het Kwartje van Kok was een belastingmaatregel uit 1991, waarbij de accijns op benzine met 25 cent werd verhoogd. Het doel was extra inkomsten voor de overheid, maar het werd berucht omdat de beloofde compensatie voor auto-mobilisten uitbleef. Is er iets veranderd…?