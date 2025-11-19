Column: ‘Donald denkt door’

Schoentje zetten voor de vrede

Door Donald Esser.

“Oh kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind, alles gekregen van die beste Sint. Een pop met vlechtjes in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar, drie kaatseballen in een net, een letter van banket”.

Dank u, Sint. Waarom geen iPhone 17? Het is tenslotte 2025. Misschien moeten we die oubollige liedjes ook eens updaten. “Zie ginds komt de Tesla uit Spanje weer aan”, klinkt toch een stuk eigentijdser dan dat gedreun over de stoomboot en ‘Zie de maan schijnt door de bomen’.

Neem me niet kwalijk en begrijp me niet verkeerd: Sinterklaas is een prachtig kinderfeest. Mijn kleinkind Shannan heeft er waardevolle herinneringen aan. Want Sinterklaas bestááát. Geloof me.

Ik zag afgelopen zaterdag die extreem gespannen kinderkoppies aan de kade op Texel, waar Sinterklaas dit jaar aan kwam. Maar waar geloven zij nog in? Ogen groot als schoteltjes, wachtend op een wit gebaarde man van weet ik van veel hoeveel jaar oud in een rode mantel, die zorgt voor iets bijzonders. Voor vreugde, liefde, saamhorigheid en verbinding. Dat moeten we behouden. Uniek. Magisch.

Maar ondertussen stond Kick Out Zwarte Piet jarenlang te schreeuwen dat het allemaal racisme was. En nu? Ze lijken stilgevallen. Gelukkig maar. Ik heb vijf jaar in de Caribbean gewoond. Op Curaçao zag ik beelden van Sinterklaas met échte zwarte Pieten en niet aangepast geschminkt, omdat ze te zwart waren. Roetpieten, flikker op! Oorringen in, witte Sint erbij en niemand die erom maalt. Toen was er nog geen besef van het verschil tussen Sjors en Sjimmie. Of tussen zwart en wit. Het was en is gewoon feest.

Maar hier? Hier maken we van een kinderfeest een veldslag. Polarisatie. Terwijl het simpel is: laat kinderen geloven in iets moois. Of je nu zwart, wit, moslim, christen, hindoe of boeddhist bent; tradities zijn er voor elke religie om te koesteren, niet om te cancelen.

Dus ja, laat je kinderen die schoen zetten. Niet voor een iPhone, maar voor vrede op aarde. Misschien dat de Sint – lieve ouders als Sinterklaas – dat nog kan (op)brengen.