College Uithoorn bezoekt onderstation Liander

Uithoorn/Rozenburg-Zuid – Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft een werkbezoek gebracht aan het onderstation Rozenburg-Zuid van netbeheerder Liander. Tijdens de rondleiding door de moderne faciliteiten werd duidelijk hoe belangrijk dit onderstation is voor een betrouwbare energievoorziening in de regio. Het vormt een cruciale schakel voor huishoudens, bedrijven en essentiële diensten. Het bezoek stond in het teken van samenwerking om de energietransitie te versnellen en toekomstige uitdagingen zoals netcongestie aan te pakken.

Energietransitie en uitbreiding

Het college en Liander spraken over gezamenlijke uitdagingen, zoals het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnet, het voorkomen van storingen en het maken van ruimte voor duurzame energie. We zitten namelijk in een overgangsfase: stap voor stap gaan we van het huidige energiesysteem naar een nieuw systeem. Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet helemaal. Dat kan soms onzekerheid geven en zorgt ook voor veranderingen in ons dagelijks leven.

Samenwerken

Tijdens het werkbezoek benadrukte het college het belang van samenwerking: “De energietransitie vraagt om slimme oplossingen en nauwe samenwerking”, aldus het college van de gemeente Uithoorn. “Samen met Liander werken we aan het aanpakken van netcongestie in woonwijken en bedrijventerreinen. Ook zetten we in op het versnellen van duurzame energieoplossingen en zorgen we dat gebiedsontwikkelingen worden ondersteund met voldoende netcapaciteit. Alleen zo kunnen we onze inwoners en bedrijven blijven voorzien van betrouwbare energie.”

Op de foto: De Uithoornse wethouders Hoekstra, Hazen, burgemeester Heiliegers (v.l.n.r.) en gemeentesecretaris Wegewijs (tweede van rechts) in gesprek met medewerkers van Liander. Foto: gemeente Uithoorn.