College op bezoek bij Amstelhof en Poldersport

Uithoorn/De Kwakel – Het college van B&W Uithoorn brengt regelmatig werkbezoeken aan lokale organisaties en bedrijven. Afgelopen 6 mei stond een gecombineerd bezoek aan Amstelhof Sport & Healthclub en Poldersport op de agenda. Beide bedrijven zijn toonaangevend op het gebied van sport, welzijn en ontspanning. Wethouder Jan Hazen zei hierover: “Het is fantastisch om te zien hoe deze bedrijven bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van onze regio. Dit werkbezoek toont onze oprechte belangstelling en betrokkenheid.”

Amstelhof: visie en maatschappelijke betrokkenheid

Bij Amstelhof nam eigenaar Frank Vahle het gezelschap mee in zijn visie: verrassen, plezier en de juiste begeleiding, voor zowel beginners als gevorderden. Hij vertelde dat Amstelhof een grote rol speelt op maatschappelijk gebied voor de regio groot Uithoorn. Naast de eigen onderdelen herbergt Amstelhof ook het speelparadijs Monkey Town, Solidoe kinderopvang en een gezellig Grand Café La Base, waar je heerlijk kunt ontspannen na inspanning. Verder zijn er projecten voor eenzame ouderen en kansarme jongeren, met de focus op fysieke gesteldheid. Er zijn ook leefstijl-programma’s en bewustwordings-activiteiten door middel van thema-avonden.

Amstelhof heeft ongeveer 127 medewerkers en telt ruim 5.800 leden. Frank Vahle vertelt enthousiast: “Ons bedrijf is B-Corp gecertificeerd, wat staat voor ‘Benefits Corporation’, een duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven. Ondanks de krappe arbeidsmarkt heb ik geen moeite om medewerkers aan te trekken, omdat zij bewust kiezen voor werkgevers die bij hun eigen waarden passen.”

Na de presentatie was er een uitgebreide rondleiding door het pand. Amstelhof heeft werkelijk alles in huis: van fitness, zwembad, padelbanen en tennisbanen tot een locatie voor yogalessen. Mooi was ook om met eigen ogen de locatie achter het pand te zien waarvoor recent een vergunning is verleend. Dit najaar komt er een overdekte blaashal over de bestaande tennisbanen heen. Vahle vult daarbij nog aan: “Volgens mij is er in deze regio grote behoefte aan, omdat er veel tennisbanen verdwijnen ten gunste van padelbanen, op één tennisbaan passen twee padelbanen.”

Poldersport: groene initiatieven, sociale impact

Na Amstelhof reisde het college door naar Poldersport, gevestigd aan de Boterdijk 91 in De Kwakel, waar ze hartelijk werden ontvangen door eigenaren Albert en Astrid Blommestijn. Albert vertelde enthousiast: “Voor mij is deze locatie een veilige thuishaven, omdat ik hier ben opgegroeid.” Samen runnen ze Poldersport al sinds 1994 en Albert is de vierde generatie boer. Beiden zijn voortdurend bezig met nieuwe ideeën. Zo wordt binnenkort op het terrein een outdoor escape room geopend, waarlangs het college een rond-leiding kreeg.

Poldersport richt zich op duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid door milieuvriendelijke activiteiten. Er worden alleen activiteiten georganiseerd met respect voor de natuur en een minimale ecologische voetafdruk. Bij Poldersport worden er activiteiten aangeboden voor verschillende doelgroepen, waaronder kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Ook werkt Poldersport samen met Stichting Ons Tweede Thuis aan het project Werkplek Poldersport. Dit project biedt een werkplek voor (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

De deelnemers, ook wel ‘hulpboeren’ genoemd, helpen bij verschillende taken op de biologische boerderij, zoals het verzorgen van dieren, het onderhouden van de tuin en het schoonmaken van de stal. Na de theoretische uitleg ging het gezelschap naar buiten en konden zij met eigen ogen zien hoe de hulpboeren de koeien van de wei naar de stal brachten.

Albert en Astrid hoeven zich geen zorgen te maken over bedrijfsopvolging. Hun zoon, dochter en schoondochter werken mee in het bedrijf en de andere uitwonende dochter springt bij op drukke momenten. Albert Blommestijn benadrukte: “We zijn voortdurend bezig met nieuwe ideeën om Poldersport te verbeteren en uit te breiden.” Het is duidelijk dat Poldersport niet alleen een plek is voor sport en ontspanning, maar ook een belangrijke rol speelt in de gemeenschap.

Op de foto: Het college op gesprek bij Frank Vahle van Amstelhof (rechts achterin). Ook op de foto gemeentesecretaris Karin Wegewijs en Arianne Niks (rechts, beleidsadviseur sport en gezondheid). Foto: aangeleverd.