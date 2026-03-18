Collectieve woonvormen oplossing voor woningnood in Uithoorn?

Uithoorn/De Kwakel – CDA Uithoorn-De Kwakel organiseerde 12 maart een lezing van Stichting !WOON. In Buurtkamer de Waard vertelde de heer Mol van Stichting !WOON, dat een woongroep een passende huisvesting kan bieden voor mensen van divers pluimage. “Zowel rondom zorg en vormen van generatiemix. Juist daarom stimuleert het Rijk deze wooninitiatieven met het Fonds Coöperatief Wonen en maakt het ruim 60 miljoen vrij voor de ondersteuning van nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed. Dat is dus super interessant, ook voor Uithoorn.”

De opkomst van deze collectieve woonvormen weliswaar zeer rooskleurig, maar de totstandkoming is afhankelijk van lokale omstandigheden. Vanuit de zaal werd dan ook terecht opgemerkt, dat bewoners nu al op het randje van wanhoop verkeren en vanuit hun soms precaire woonvormen echt niet meer kunnen wachten op jarenlange planvormingsprocessen. Er is behoefte aan een directe mogelijkheid om het woningtekort in de eigen wijk terug te dringen.

Marktwerking

Omdat Uithoorn als gemeente de inzet op actief grondbeleid te lang heeft laten schieten, bezitten wij nu geen geschikt terrein om nieuwe woningen mee te realiseren. Het vertrouwen in de marktwerking is daarnaast niet strategisch omdat ontwikkelaars over te weinig investeringsruimte beschikken.

Veel kansen

Voor het omvormen van bestaand vastgoed zijn we dus grotendeels op onszelf aangewezen. Met het onderzoek naar de stimuleringsmogelijkheden voor woningdelen en hospitaverhuur, volgend op de Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie 2024-2028, voorziet het CDA veel kansen voor woongroepen, optoppen en mantelzorgwoningen. Maar als gemeentelijke overheid moet Uithoorn er wel zelf mee aan de slag, grondstuk kiezen en gebied ontwikkelen. De Rijksoverheid wil hierbij ondersteunen en begeleiden en zelfs financieel participeren, het wachten is nu op geïnteresseerden en initiatiefnemers.

Op de foto: Zijn collectieve woonvormen een oplossing voor de woningnood in Uithoorn? Foto: aangeleverd.