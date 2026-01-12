Collecteweek Hersenstichting start 26 januari

Uithoorn – Vrijwilligers van de Hersenstichting trekken van 26 tot en met 31 januari door Uithoorn om geld op te halen voor onderzoek naar hersenaandoeningen. Het doel: meer kennis, betere behandelingen en uiteindelijk een toekomst waarin hersengezondheid vanzelfsprekend is.

De cijfers zijn confronterend. Meer dan vier miljoen Nederlanders leven met een hersenaandoening. Denk aan dementie, parkinson, beroertes, depressie, migraine of hersenletsel na een ongeluk. Het zijn ziekten die niet alleen het individu raken, maar ook families, zorgsystemen en de samenleving. En de trend is duidelijk: zonder ingrijpen neemt het aantal patiënten de komende jaren verder toe.

De Hersenstichting wil die ontwikkeling keren. Investeren in onderzoek betekent investeren in kwaliteit van leven. Elke euro draagt bij aan nieuwe inzichten en innovatieve therapieën. Wie tijdens de collecteweek een vrijwilliger aan de deur treft, kan bijdragen aan dat doel. Geen collectant gezien? Doneren kan ook digitaal via hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting.

Meer dan vier miljoen Nederlanders leven met een hersenaandoening. Foto: Hersenstichting.