Collecte voor Prinses Beatrix Spierfonds

Uithoorn/De Kwakel – In de week van 7 tot en met 13 september is er weer de landelijke collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds. In die week gaan in Uithoorn en De Kwakel tachtig collectanten op pad voor de strijd tegen spierziekten.

Een op de negen Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een spierziekte. Als je spieren het langzaam opgeven, verandert je hele leven. Je kunt steeds minder, wordt afhankelijker van anderen. Ook voor familie en vrienden is dat zwaar. De impact van een spierziekte is groot. Wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om spierziekten te stoppen. Met de collecte-opbrengst ondersteund Het Spierfonds dit wetenschappelijk onderzoek.

‘Dat geeft hoop’

Ellen Sterrenburg, directeur van het Spierfonds vertelt: “Jarenlang wisten we bijna niets over spierziekten, maar inmiddels weten we bij 80% van de spierziekten wat er misgaat. Dat geeft hoop. Onderzoekers werken hard aan nieuwe behandelingen. Er komen medicijnen aan en sneller dan we ooit dachten.”

Onno heeft een spierziekte en collecteert voor het Spierfonds: “Werken lukt helaas niet meer, maar ik wil me nog steeds nuttig maken en in beweging blijven. Iets goeds doen voor een ander. Daarom collecteer ik al jaren voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Ik ga met de collectebus langs de deuren in mijn wijk en deel mijn online collectebus met bekenden via mijn telefoon.”

Als collectevrijwilliger maak je een groot verschil voor mensen met een spierziekte. Er zijn verschillende manieren om mee te doen. Ga langs de deuren als collectant, deel een online collectebus of word collecteorganisator. Voor informatie: Willem Duifhuis, coördinator afdeling Uithoorn/De Kwakel, tel. 0297-563677. Meer weten: www.spierfonds.nl.

In Uithoorn en De Kwakel gaan tachtig collectanten op pad voor de strijd tegen spierziekten. Foto: Prinses Beatrix Spierfonds.