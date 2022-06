Clubs4life: Samen scoren tegen kanker

Kudelstaart – Met het concept Clubs4life wil KWF Kankerbestrijding heel sportend Nederland in beweging krijgen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Op zaterdag 9 juli organiseert Tennis vereniging Kudelstaart een Clubs4life-dag. Met Clubs4life scoor je samen tegen kanker. De tennisvereniging organiseert een fantastische dag op de club, waarbij iedereen – vanaf 15 jaar – welkom is. Iedereen wint: leden en niet-leden beleven een geweldige dag, én er wordt geld opgehaald dat ten goede komt aan de bestrijding van kanker.

Aanmelden met een team van 4 tot 6 personen kan tot 19 juni aanstaande via clubs4life@gmail.com onder vermelding van teamnaam, namen captain en deelnemers en telefoonnummer. Het inschrijfgeld is 25 euro per persoon. Scoor ook mee tegen kanker tijdens de Clubs4life-dag op 9 juli vanaf 11.00 uur bij TV Kudelstaart? Er zijn de hele dag wedstrijden, er is een loterij waarmee mooie prijzen te winnen zijn en onder andere wordt voor de kinderen een springkussen neergezet. Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar clubs4lifetvk@gmail.com