Clubkampioenschappen Golfvereniging Uithoorn: spanning tot de laatste hole

Uithoorn – Sinds juni stond Golfvereniging Uithoorn in het teken van de jaarlijkse laddercompetitie, die ook dit jaar gespeeld voor het clubkampioenschap Matchplay. Na maanden van sportieve strijd vonden afgelopen zondag de halve finales en finales plaats.

Bij de dames ging de halve finale tussen titelverdediger Helga van der Laan uit Aalsmeer en Karolien Dijk uit Rijsenhout. Helga won de tweestrijd met 3 up en plaatste zich voor de finale, waar ze het in de middag opnam tegen Annemiek. Ook in deze partij toonde Helga zich de sterkste en zij mag zich, net als vorig jaar, clubkampioen matchplay noemen.

Zinderende strijd

Bij de heren stonden de halve finales tussen Tim Blom en Robin Wakkers, en Gijs Blom en Piet Hijman. De gebroeders Blom uit Kudelstaart wisten hun partijen te winnen en mochten het in de finale tegen elkaar opnemen. Het werd een zinderende strijd die pas op de 18e hole werd beslist. Met het kleinst mogelijke verschil, 1 up, wist Tim Blom de felbegeerde wisseltrofee mee naar huis te nemen.

De strijd om de derde plaats werd een bijzondere ontmoeting. De beide greenkeepers van de golfbaan, Piet Hijman en Robin Wakkers, namen het tegen elkaar op. In deze sportieve broederstrijd van collega’s trok Piet aan het langste eind.

Finaledag

De finaledag werd feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking en een gezellige borrel in het clubhuis. Daarmee kijkt Golfvereniging Uithoorn terug op een geslaagd kampioenschap, waarin sportiviteit, spanning en plezier centraal stonden.

Op de agenda staan nog de bekende donderdagavondwedstrijden, 1 november de WhiskeyCup en 13 december de Snertcup. Voor de jaarlijkse BBQ met ludiek golf in het duister wordt nog een datum gezocht.

Op de foto: De finaledag werd feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking en een gezellige borrel in het clubhuis. Foto: aangeleverd.