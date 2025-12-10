CDA Uithoorn-De Kwakel maakt keuzes

Uithoorn/De Kwakel – De algemene ledenvergadering van CDA Uithoorn-De Kwakel heeft recentelijk tijdens een drukbezochte vergadering belangrijke keuzes gemaakt. Allereerst werd het verkiezingsprogramma voor 2026-2030 aanvaard, echter niet nadat er door enkele leden nog amendementen werden voorgesteld die het programma nog beter deden passen voor de dorpen.

Daarna werd de kieslijst met algemene stemmen aanvaard en wat voor een: maar liefst 24 kandidaten waarvan negentien mannen en vijf vrouwen en een geweldige mix aan ervaring én nieuwe frisse inbreng en een gemiddelde leeftijd van 44 jaar en daarmee ligt de gemiddelde leeftijd gelijk met die van de nieuwe Tweede Kamer. André Jansen werd opnieuw gekozen als lijsttrekker.

Tevreden

Jansen, die deze verantwoordelijkheid graag op zich neemt, toont zich zeer tevreden met de samenstelling van ‘zijn’ team. “Het is een uitgebalanceerd team geworden met veel kennis, kunde en ervaring in alle voor Uithoorn belangrijke segmenten. We hebben een groep kandidaten met belangrijke expertise en ervaring in het sociaal domein, er is een club met actuele kennis van het milieu, zowel flora en fauna als klimaat. We hebben verder specialisten op het gebied van cultuur aan boord, zelfs een drietal juristen doen mee en we hebben ervaren managers en oud-directeuren op economisch gebied in ons team. Dit vullen we aan met jonge, frisse inzichten van goed opgeleide, enthousiaste nieuwe mensen. We zijn er ook in geslaagd een goed evenwicht te vinden in kandidaten uit De Kwakel en Uithoorn en deze samenstelling spreekt nu eenmaal veel kiezers aan.”

Op de foto: André Jansen toont zich zeer tevreden met de samenstelling van ‘zijn’ team. Foto: aangeleverd.