Carla Venema verdiende dit jaar de titel ‘Triatleet 60+’ Uithoorn 2021′

Uithoorn – De voorlaatste week in september vond in Uithoorn en De Kwakel de introductieweek sport en spel plaats met gratis kennismakingslessen voor 60-Plussers. Ondersteund vanuit het Sportakkoord van Uithoorn werd het gezamenlijke initiatief van zes sportverenigingen door vele enthousiaste 60-Plussers uit Uithoorn, De Kwakel en Kudelstaart deelgenomen.

De week werd afgetrapt bij sportvereniging K.D.O. in De Kwakel waar zeven deelnemers de gratis introductielessen Aerobics, Senior Fit, Yoga en Pilates volgden en belangstelling toonden voor een lidmaatschap. Bij de roei en kanovereniging Michiel de Ruyter meldden zich tevens zeven geïnteresseerden voor kennismakingslessen op rivier de Amstel. Een leuke middag met potentie voor lidmaatschap werd ervaren bij Boule Union Thamen, de Uithoornse Volleybalvereniging S.A.S. ’70 en bij de wandelgroep van atletiek klub AKU.

Oefeningen

Tevens konden in de Nationale Sportweek 60 plussers deelnemen aan een ‘triathlon’. Een gecombineerde activiteit met een sterk sport en spel karakter, speciaal voor 60 plussers die graag weer in beweging komen. Deze triathlon begon bij UWTC waar we kennismaakten met de mountainbike. Oefeningen met als doel de vaardigheid op de fiets te verbeteren waren door enthousiaste fietstrainers uitgezet. De oefeningen hadden al een aardig competitief karakter. Een aantal fanatieke dames namen toen al snel een voorsprong met het slalommen en het al fietsend verplaatsen van pilonnen. Daar vond al een kleine afscheiding plaats. Vervolgens werd er gewandeld van het sportpark Randhoorn naar de Vuurlijn waar Boule Union Thamen gehuisvest is. Het wandeltempo was indrukwekkend. Tijdens de wandeling konden ook anderen zich in de strijd voor ‘Triatleet van Uithoorn’ mengen. Een duidelijke mogelijke winnaar kon daar nog niet echt worden aangewezen. Tijdens het Boulen brak de echte strijd pas los. Vier ploegen streden om de eer. De verschillen waren niet groot maar overall vond de sportjury dat Carla Venema dit jaar de titel ‘Triatleet Uithoorn 2021’ verdiend had.

Afsluiten

Als afsluiting van de sportieve week fietsten op 26 september ruim 150 deelnemers mee met Uithoorns Mooiste Fietstocht, georganiseerd door de toerafdeling van wielerclub UWTC. De drie nieuw uitgezette routes langs plassen en polder en bemande verzorgingsposten met bananen en energy drinks werden enorm gewaardeerd. Ter afsluiting ontving elke deelnemer onder een gezellig praatje in de ruime kantine een prachtige herinnering aan het zonnige slotstuk van de sportweek.

De organiserende partijen kijken met voldoening terug op het succes van de sportweek en willen naast de deelnemers ook alle vrijwilligers bedanken voor hun spontane inzet. Het is goed om terug te kunnen kijken op een week waarin naast gezellig samen sporten ook veel plezier werd gemaakt, een belangrijk sociaal aspect dat alle verengingen hoog in het vaandel hebben staan.