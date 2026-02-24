Campagnestart DUS! Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn – DUS! Uithoorn en De Kwakel hield recentelijk de start van haar campagne in een goed gevulde zaal van gebouw De Kuyper in Uithoorn. Deze officiële kick-off van de gemeenteraadscampagne werd door aftredend fractievoorzitter Judith Beuse samen met oudraadslid en huidige rector van het Alkwin College Fieke Ossenkoppele gepresenteerd.

De introductie van het nieuwe programma werd op ludieke wijze gedaan in de vorm van het ‘Even tot hier’ uitlegfilmpje. Myra Brons vatte de kern van het DUS!-programma zingend in een minuut verwachtingsvol samen.

Daarna maakten de kandidaten van de lijst zich op voor een voorstelrondje. De eerste tien namen op de lijst tellen vier nieuwe gezichten, in een diverse groep met vier vrouwen en twee zeer jonge kandidaten van 23 en 25 jaar. De nieuwe lijsttrekker is Shaunie de Zanger die al vier jaar namens DUS! in de gemeenteraad zit.

De kandidaten komen uit diverse hoeken variërend van onderwijs tot de medisch wereld en van masterstudent duurzaamheid tot cultuuradept. Ook Jeroen Albers, voormalig fractievoorzitter van Groen Uithoorn, staat op de kandidatenlijst. In een speeddate stelden de kandidaten zich voor en gingen zij in gesprek met het publiek, dat vragen kon stellen over hun wijk, drijfveren en ideeën voor de gemeente.

Wethouder José de Robles en huidig fractievoorzitter Judith Beuse blikten terug op de afgelopen raadsperiode en somden op wat er in die periode in een goede en harmonieuze samenwerking met de coalitiepartijen allemaal is bereikt.

Verkiezingsmarkten

Na een luchtige quiz met een ludieke prijs ging het formele gedeelte van de avond over in een gezellige borrel. Inwoners en kandidaten spraken met elkaar over de toekomst van Uithoorn en De Kwakel. De partij kijkt dan ook met veel enthousiasme en vertrouwen uit naar de nieuwe raadsperiode.

Wie zelf met DUS! in gesprek wil, is de komende weken van harte welkom op de verkiezingsmarkten: zaterdag 28 februari in De Kwakel, zaterdag 7 maart in Winkelcentrum Amstelplein en zaterdag 14 maart in Winkelcentrum Zijdelwaard.

Op de foto: DUS! Uithoorn en De Kwakel hield recentelijk de start van haar campagne in gebouw De Kuyper in Uithoorn. Foto: aangeleverd.