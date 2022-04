Cafetaria Family trakteert Oekraïense vluchtelingen

Uithoorn – Marvin Meeuwig, eigenaar van de Family in Uithoorn, hoorde dat er op verschillende locaties in Uithoorn vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest waren. Actief als altijd bood hij spontaan aan om alle kinderen te trakteren op een compleet uitje met alles erop en eraan.

Dit aanbod werd uiteraard in dank aanvaard en in het weekend zijn de verschillende groepen bij Marvin langs geweest. In eerste instantie was dit aanbod bedoeld voor de kinderen, maar dat vond Marvin eigenlijk toch niet zo’n goed idee en daarom werden ook de ouders uitgenodigd. Dat werd een heus feestje, want dat kun je wel aan Marvin overlaten. Speciaal voor de kinderen had Marvin zijn dochter Jaydi meegenomen om te helpen met het serveren van de maaltijden en ook om samen met de kinderen een heerlijk ijsje te maken. Kortom, een groot feest! Namens de vluchtelingen heel erg bedankt!