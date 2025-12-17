Buurtsuper De Kwakel lokale en sociale levensader

De Kwakel – In de NPO Radio 1-uitzending ‘Geld of je Leven’ van 11 december spraken presentator Hans van der Steeg en zijn gasten over de zeldzame terugkeer van een buurtsuper naar De Kwakel. Het dorp zag zijn enige supermarkt deze zomer sluiten, waarna de lokale gemeenschap met een uniek burgerinitiatief het tij keerde.

De sluiting liet inwoners maandenlang voor hun boodschappen naar Uithoorn rijden. Volgens initiatiefnemer Albert Blommestijn en medestarter Andy Verstelle was er zo’n 750.000 euro nodig om een nieuwe supermarkt te realiseren. De oplossing: inwoners kochten obligaties van 500 euro, die later worden terugbetaald in winkelbonnen. Ruim honderd inwoners deden mee, waardoor er genoeg kapitaal beschikbaar kwam.

Van initiatief tot uitvoering

Tijdens de uitzending legden Blommestijn en Verstelle uit hoe de constructie werkt. Door obligaties als vooruitbetaling in te zetten, trokken ze een ondernemer aan die het pick-up punt bovendien als kans zag op huishoudelijke terugkerende klanten. Het plan werd gedragen door tientallen en later honderden bewoners. “Alleen al bij de bijeenkomst zaten meer dan vierhonderd mensen”, aldus initiatiefnemer Wim Bartels.

Sociaal hart én lokale vitaliteit

De kernboodschap van de initiatiefnemers: een supermarkt is méér dan een plek om eten te halen; het is het sociale hart van het dorp. Zonder winkel ontbreekt een ontmoetingsplek voor ouderen en anderen die niet gemakkelijk ver kunnen reizen. “Het dorp was dood zonder supermarkt”, zoals Bartels het verwoordde. De nieuwe winkel moet niet alleen boodschappen brengen, maar de lokale levendigheid herstellen.

Toekomstbeeld en feestelijke opening

Het plan loopt naar verwachting voorspoedig. De initiatiefnemers gaan ervan uit, dat de terugbetaling via bonnen zonder problemen verloopt zodra de winkel winst maakt. Optimisme is er volop: de bouw is gestart en het openingsfeest staat gepland. “De Kwakelaren staan bekend om hun feestreputatie, dus dit gaat ongetwijfeld een gezellig dorpsmoment opleveren”, aldus Verstelle.

Inspiratie

In de uitzending werd benadrukt, dat De Kwakel hiermee model kan staan voor andere dorpen die voorzieningen dreigen te verliezen. Het burgerinitiatief toont, dat lokale solidariteit en financiële samenwerking concrete problemen kunnen oplossen, van sluitende winkels tot aansprekende leefbare dorpen.

De Kwakel bewijst dat een buurtsuper terug in het dorp meer dan gemak betekent. Het is een sociale en lokale levensader, gedragen door gemeenschap en vertrouwen. Met hun borgconstructie van obligaties realiseren zij een model voor zelfredzaamheid en laten ze zien dat dorpse gemoedelijkheid nog springlevend is.

Op de foto: De Kwakel bewijst dat een buurtsuper terug in het dorp meer dan gemak betekent. Foto: archief RM.