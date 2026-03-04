BUT bezoekt zustervereniging OSB

De Kwakel – Jeu de boulesvereniging Boule Union Thamen (BUT) beschikt aan de Vuurlijn in Uithoorn over een van de mooiste banen van Nederland. Het betreft echter slechts buitenbanen, zonder overkapping. In de lente en zomer is dat heerlijk spelen, maar in herfst- en wintermaanden betekent het regelmatig afzien en soms zelfs noodgedwongen afgelasten. Extra prettig is het daarom wanneer er in een comfortabele, verwarmde hal met fraaie gravelbanen gespeeld kan worden, mét een gezellige kantine voor de derde helft. Voor de leden van BUT deed zo’n kans zich onlangs voor: zustervereniging OSB uit Bodegraven stelde haar hal en kantine een middag lang beschikbaar. Zaterdag 28 februari reisden twintig BUT‑leden via carpooling in zo’n dertig minuten naar Bodegraven. Sommige leden kenden de accommodatie al van eerdere ontmoetingen met OSB, voor anderen was het een aangename verrassing om in zo’n ruime en goed uitgeruste hal te spelen.

Na een eerste consumptie gingen de BUT’ers enthousiast van start met hun onderlinge wedstrijden en moesten zij wennen aan de andere ondergrond dan op hun eigen banen. Terwijl het buiten stevig regende, was het binnen uitstekend toeven. De laatste speelronde werd gezamenlijk gespeeld met leden van OSB, die eveneens enthousiast reageerden op deze uitwisseling. Mogelijk volgt in de zomer een tegenbezoek, dan op de banen van BUT aan de Vuurlijn.

Op de foto: BUT bezocht zustervereniging OSB. Foto: aangeleverd.