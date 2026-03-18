Busje en bus botsen op de busbaan

Regio – Vrijdagmiddag ontstond tussen Mijdrecht en Uithoorn rond 18.00 uur een aanrijding op de busbaan. Een bestelauto draaide naar een inrit, maar zag de aankomende bus op de busbaan niet aankomen en een flinke aanrijding was het gevolg. De hulpdiensten Brandweer en ambulance waren snel ter plaatste, maar van een gemelde beknelling bleek geen sprake.

De bestuurder van de bestelauto moest even mee voor controle in het ziekenhuis, zijn auto is total-loss. Ook de bus liep flinke schade op en de chauffeur kreeg ondersteuning van het vervoerbedrijf. In de bus raakte onder de passagiers niemand gewond. Een bergingsbedrijf heeft de bestelauto weggesleept. De bus moest naar de remise voor herstel. De politie onderzoekt de zaak verder ter afronding.

Op de foto: Bus en busje botsen. Foto: Jan Uihol.