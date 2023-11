Businessloop weer terug bij Uithoorns Mooiste￼

Regio – In 2024 is het alweer de 40e keer dat AKU Uithoorns Mooiste op de kalender heeft staan. De wedstrijd maakt ook weer onderdeel uit van het Zorg & Zekerheid loopcircuit en wordt dit jaar gehouden op zondag 28 januari 2024. Na de 4 voorgaande succesvolle edities organiseert AKU ook dit jaar weer de Businessloop, bedoeld voor bedrijven, instellingen, sportverenigingen en andere organisaties uit de wijde regio. Wilt u met uw bedrijf of organisatie van de partij zijn bij dit grootse loopevenement? Wilt u uw medewerkers, collega’s, leden inspireren tot grootse daden en met elkaar de uitdaging aangaan? Meld u dan nu aan voor de Businessloop van Uithoorns Mooiste. Dit jaar is er een Businessloop naar keuze over 2 afstanden, de 5 en de 10 kilometer. Medewerkers en leden kunnen ook starten op de 10 Engelse Mijlen. Daar wordt geen klassement van opgemaakt, maar zij krijgen wel dezelfde ontvangst.

Organisatie Businessloop

Een team bestaat uit 5 lopers, dit mogen zowel vrouwen als mannen zijn. Als deelnemer aan de Businessloop heeft u een speciale ontvangst inclusief kleedruimte en voor en na de loop drank, fruit en broodjes. Uiteraard wordt u met uw team op de gevoelige plaat vastgelegd en iedere deelnemer ontvangt hiervan een afdruk. Voor de winnende teams op beide afstanden is er de fameuze Uithoorns Mooiste Businessloopbeker die gedurende een jaar een prominente plek heeft binnen uw bedrijf of organisatie, daarnaast zijn er ereprijzen voor de eerste 3 teams in het klassement. Meer informatie over de loop kunt u vinden op de website www.uithoornsmooiste.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 200,- voor het 1e team en € 150,- voor elk volgend team. Als u zich wilt aanmelden voor de Businessloop kunt u een bericht sturen naar businessloopum@gmail.com en ontvangt u een inschrijfformulier. Voor vragen en informatie kunt u kontakt opnemen met Monique Kruyt-Bergkamp, mkruytbergkamp@gmail.com.

Individueel inschrijven

U kunt zich uiteraard nu al inschrijven voor Uithoorns Mooiste via www.inschrijven.nl.